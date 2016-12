Die Zahl der weltweit lebenden Geparden ist stark gesunken. Laut einer neuen Studie gibt es schätzungsweise nur noch 7.100 Exemplare des schnellsten Landtiers der Welt. In Asien kommen die Raubkatzen nur noch in Iran vor. Und auch in Afrika ist der Gepard in zahlreichen Regionen vom Aussterben bedroht.

Die Forscher der Studie, die ihre Ergebnisse im Fachblatt "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlicht haben, plädieren dafür, den Gefährdungsstatus von Geparden auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) von "gefährdet" auf "stark gefährdet" hochzusetzen.

Geparden kämen nur noch auf neun Prozent ihrer ursprünglichen Verbreitungsfläche vor, berichteten die Forscher. Noch etwa 7.000 Geparden lebten südlich der Sahara in Savannen und Steppen. In Asien lebten noch weniger als 50 Tiere einer Unterart in Iran.

Nahrungsgrundlage schwindet

Günter Mitlacher, beim WWF (World Wildlife Fund For Nature) Leiter der Internationalen Biodiversitätspolitik, macht vor allem den Klimawandel für die Notlage der Geparden verantwortlich. "Der Klimawandel wirkt in unterschiedlichen Bereichen, die wir noch gar nicht verstehen", sagt Mitlacher. "Die Tiere reagieren aber bereits darauf."

Im Falle des Geparden führe der Klimawandel in erster Linie zu einer schwindenden Nahrungsgrundlage, so Mitlacher. Eine junge Gepardin mit drei oder vier Jungen müsse viel jagen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Die typische Beute von Geparden, Antilopen und Gnus, müssten auf der Suche nach Nahrung und Wasser aber immer weitere Wege zurücklegen. "Auch die Gepardin muss dadurch weitere Wege zurücklegen und verliert dabei viel Energie", sagt Mitlacher.

Plädoyer für friedliche Koexistenz

Hinzu kommt: "Wenn die Beuteherden das Revier der Gepardin komplett verlassen, kann sie mit ihren Jungen nicht hinterherziehen", sagt Mitlacher. Bleibt die Beute dann über längere Zeit fern, müsse sie kleinere Tierarten jagen. Eine ausreichende Ernährung der Jungtiere sei so nicht mehr möglich. "Die Geburtenrate sinkt dann", sagt der WWF-Experte.

Auch der Verlust natürlichen Lebensraums mache dem Geparden zu schaffen, sagt Mitlacher. Größere Schutzgebiete könnten zwar helfen, führten aber auch zu Konflikten. Gerade in Ostafrika, wo die Bevölkerung wachse und immer mehr Lebensraum in Anspruch nähme, sei es schwierig, Schutzareale durchzusetzen. "Ein Naturschutzgebiet auf dem Papier reicht nicht. Es muss auch von den Behörden umgesetzt werden", sagt Mitlacher.

Geparden

Auch die Forscher, die die neuen Zahlen zu den Geparden-Populationen vorgelegt haben, plädieren für ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Tier. Da sich bislang nur 23 Prozent der Lebensräume der Geparden in Schutzgebieten befänden, seien größere Schutzgebiete unausweichlich, sagen die Forscher. Diese müssten aber Teil eines ganzheitlichen Konzepts sein, das die Koexistenz von Mensch und Gepard ermögliche. Ohne entsprechende Maßnahmen, so das Fazit der Wissenschaftler, sei nicht nur das Fortbestehen von, sondern auch anderer bedrohter und ähnlich weit räumig lebender Arten zweifelhaft.