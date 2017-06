In Nairobi wird beim Deutsch-Afrikanischen-Wirtschaftsgipfel über deutsche Investitionen in bestimmte afrikanische Länder diskutiert. Die deutsche Wirtschaft sei hier zu wenig präsent: Noch trauen sich nur wenige deutsche Firmen überhaupt auf den Kontinent.

In der Flüchtlingskrise kommt Libyen eine zentrale Bedeutung zu. Von dem afrikanischen Land aus kommen die meisten Menschen nach Europa, 60.000 alleine in diesem Jahr. Eine Million Flüchtlinge sitzen dort fest, unter katastrophalen Bedingungen. Verhandlungen sind aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse vor Ort fast unmöglich.

Zu mehr Investitionen in Afrika will ab heute eine Konferenz der G20-Staaten ermuntern. Thomas Gottschalk ist mit seiner Firma schon im Geschäft. Der Start, sagt er zu heute.de, war naiv. Korruption, Betrug, Bildung seien große Probleme. Trotzdem: Auch ein einziger Tropfen kühle den heißen Stein.

Gerd Müller, der Bundesminister für Entwicklungshilfe, wirft den deutschen Unternehmen vor, sie verschlafen die Chancen auf dem afrikanischen Markt. Sie schlafen nicht, warum?

Weil ich zweieinhalb kleine Kinder habe. Nein, im Ernst: Wir waren damals jung und naiv und haben uns in ein Abenteuer gestürzt, das für etablierte deutsche Unternehmen vielleicht zu abenteuerlich ist. Die Probleme der fremden Kultur, der Korruption und so weiter. Wir waren nur zu zweit, als wir angefangen haben.

Aber da ist das Risiko doch viel größer?

Thomas Gottschalk ... ist Geschäftsführer der Mobisol GmbH aus Berlin, die Solaranlagen von 80 bis 200 Watt nach Ruanda, Tansania und Kenia liefert. Diese decken den Strombedarf eines Haushaltes und kleinerer Geschäfte und werden per Mikrokredit finanziert - die Käufer zahlen drei Jahre lang etwa 20 Euro pro Monat per Handy-Geldtransfer ab. Nach Angaben der Firma wurden bislang 80.000 Haushalte und gut 500.000 Menschen in Ostafrika mit Strom versorgt. Drei bis vier weitere afrikanische Länder sollen dazu kommen. Mobisol produziert in Deutschland, Afrika und China. Das Unternehmen hat 110 Mitarbeiter in Berlin, etwa 600 in Ostafrika plus 500 Freelancer, die sich um Verkauf und Installation der Anlagen kümmern.

Schon. Aber in einer großen Firma hat ein Abteilungsleiter vielleicht wieder einen Oberabteilungsleiter und weitere Gremien, die er bei einem Afrika-Geschäft fragen muss. Als kleines Unternehmen hat man eine viel größere Flexibilität, das ist ein großer Vorteil.

Warum haben Sie damals gesagt: Wir gehen das Risiko ein.

Als wir angefangen haben, war ich 27, 28 Jahre alt. Und mit Naivität und jugendlichem Leichtsinn fällt man Entscheidungen, die man mit 40 vermutlich nicht treffen würde. Ich war fasziniert von der Möglichkeit, ein Produkt zu etablieren, das einen positiven Einfluss auf Millionen von Menschen hat. Oder dass das Potenzial dazu hat. Es war genug Lust auf Risiko dabei. Es hätte auch schief gehen können.

Klingt so, als ob Sie das heute nicht mehr machen würden.

Bestimmte Sachen würde ich heute sicherlich deutlich anders als damals machen. Durch schlechte Entscheidungen lernt man. Aber es stimmt, mit der Erfahrung, wie schwer es ist, in Afrika ein Geschäft aufzubauen, würde ich vielleicht noch zweimal darüber nachdenken, was leichter umzusetzen ist.

Was ist so schwierig in Afrika?

Es ist unheimlich schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter auszubilden. Das Bildungsniveau ist Lichtjahre von dem entfernt, was wird in Europa als Mindeststandard voraussetzen. Daran scheitern wir immer wieder, wenn wir Projekte diskutieren und uns fragen: Wer soll es umsetzen?

Afrika-Konferenz für mehr Investitionen In Berlin kommen heute und morgen hochrangige Vertreter der G20-Staaten zusammen, um über die verstärkte Förderung privater Investitionen in Afrika zu beraten. Im Zentrum der zweitägigen Konferenz steht die G20-Initiative "Compact with Africa", die dafür sorgen soll, dass Investitionen in afrikanische Länder fließen und dadurch Wachstum und Arbeitsplätze entstehen. Zur Förderung reformwilliger Staaten in Afrika will Deutschland zusätzlich 300 Millionen Euro bereitstellen. Deutschland hat dieses Jahr die Ratspräsidentschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) inne.

Das zweite Problem ist Betrug. Die Kollegen nutzen die Chance, um Geld zu klauen und in die eigene Tasche zu wirtschaften. Wenn man da nicht unheimlich aufpasst, ist man relativ schnell sehr viel Geld los. Das wiederum schafft eine Arbeitsatmosphäre der Kontrolle, die wir als junges Unternehmen aus Berlin nicht wollen. Da hat man Lust auf Vertrauen, auf Miteinander. Natürlich hat Vertrauen dazu beigetragen, dass sich Mitarbeiter weiterentwickelt haben, aber vermutlich genauso viele haben uns ausgenutzt und uns beachtliche Beträge weggenommen.

Sie sprachen auch von Korruption. Wie groß ist das Problem?

Ein sehr großes, leider immer noch. Man kann zu Institutionen gehen und sagen: Wir haben eine nachhaltige Lösung für die Bevölkerung, die mit Faktor acht besser ist als die jetzige. Aber das bedeutet eben auch, dass dann mit Faktor acht Gelder in bestimmte Taschen nicht mehr fließen würden. Der Fokus liegt eher drauf, was ist für die eigene Tasche drin und nicht darauf, was ist zu tun, um das Land weiterzuentwickeln. Man hat oft eine Unsicherheit: Kommt der Container jetzt diese Woche oder in zwei Monaten? Weil er plötzlich den Hafen nicht verlassen darf.

Wenn Sie schmieren würden, ginge es schneller?

Genau. Wir wollen aber nicht zahlen. Also müssen wir immer ein paar mehr Container auf die Reise schicken, damit wir nicht auf dem Trockenen sitzen. Also ist mehr Kapital unterwegs. Es sind viele Dinge im Alltag, bei denen man sich denkt: Das kann doch nicht so schwer sein, dafür gibt es Regularien, aber vieles ist einfach sehr unzuverlässig. Man muss schon sehr viel Appetit darauf haben, Prozesse immer wieder neu zu entwickeln, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was man vor einem Monat gemacht hat, in diesem Monat noch gilt.

Sie haben den Appetit offensichtlich noch. Warum eigentlich?

Nicht, weil wir so unheimliche Lust auf schwierige Geschäfte haben, sondern weil wir sehen, dass das, was wir machen, einen positiven Einfluss hat. Zugang zu Energie ist ein Schritt zur Entwicklung. Die Leute bekommen eine unglaubliche Bandbreite an Chancen. Bildung, Gesundheit, Wachstum, vieles ist möglich mit Energie. Uns motivieren die Familien, die davon profitieren. Mit den Korrupten, die die Taschen aufmachen, müssen wir uns eben abfinden und versuchen, einen Bogen um sie zu machen.

Bilden Sie deswegen Ihre Mitarbeiter vor Ort selbst aus, damit diese Familien, die Nichtkorrupten, sozusagen von innen das Land, das System verändern?

Definitiv. Wir haben die Akademie nicht nur gegründet um sicherzustellen, dass wir genügend Leute haben, mit denen wir zusammenarbeiten können, sondern auch, damit ein Effekt für die Gesellschaft entsteht. Aber Hand aufs Herz: Wir haben in Tansania mit unseren Freelancern vielleicht 600 Leute bei einer Bevölkerung von 50 Millionen. Der Effekt ist nicht gleich durchschlagend, es wird Generationen dauern. Selbst wenn das Bildungssystem komplett umgestellt würde, wird es immer noch 30 bis 40 Jahre dauern, bis eine Gesellschaft nicht mehr auf Korruption, sondern auf Produktivität und Gemeinwohl gepolt ist.

Sind Investitionspartnerschaften, auf die Bundesregierung, die EU und auch die G20-Staaten setzen, dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Selbst ein Tropfen kühlt den Stein. Man braucht viele Tropfen. Es ist schon eine gute Idee, sich einzelne Staaten rauszusuchen und sie dafür zu belohnen, dass sie etwa gegen Korruption vorgehen. Allerdings muss das von den afrikanischen Ländern eine Herzensangelegenheit sein. Leider kann man sehen, dass viele Regierungen eigene Interessen verfolgen - nicht für das Land, sondern für sich selbst und die Familie. Wenn das nicht gelöst wird, kann die EU oder die Bundesregierung egal wie viel Geld nach Afrika bringen, es wird nicht dorthin fließen, wo es hinfließen soll. Unheimlich viel Geld wird veruntreut. Es besteht wenig Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft.

Was müsste die Politik tun, um Ihre Arbeit zu unterstützen?

Unbürokratischer sein! Viele Firmen haben gar keine Lust mehr, etwas mit dem Bundesentwicklungsministerium oder der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu machen, weil alles unglaublich lange dauert. Wenn es darum geht, eine Produktidee umzusetzen, dann sind Wartezeiten von sechs bis 24 Monaten keine Option. Wir haben immer einen Plan B, wenn staatliche Projekthilfen dann doch zu lange dauern oder eben nicht kommen. Das ist schade, weil viel Geld in die Entwicklungshilfe gesteckt wird und mit Investitionen viel mehr erreicht werden könnte.

Das Interview führte Kristina Hofmann