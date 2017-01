Dennis Seidenberg und Thomas Greiss haben in der NHL ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Duo siegte mit den New York Islanders bei den Boston Bruins dank eines starken zweiten Drittels (3:0) und der guten Torwartleistung des Füsseners Greiss mit 4:0. Die Islanders zeigten sich dabei insbesondere in der Defensive deutlich stabiler als bei der Niederlage bei den Carolina Hurricanes am Samstag (4:7). Greiss wehrte 32 Schüsse ab und blieb in seinem 21.Saisoneinsatz erstmals ohne Gegentreffer, Verteidiger Seidenberg stand 16:48 Minuten lang auf dem Eis.