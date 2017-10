Doch auch aus dem Ausland könnten auf eine neue Bundesregierung finanzielle Belastungen zukommen, die an der "schwarzen Null" zerren. Dazu zählen die Forderungen von US-Präsident Donald Trump an die Europäer, viel mehr Geld für die Militärallianz NATO in die Hand zu nehmen.

Auch die EU birgt in den Augen der Unions-Haushaltspolitiker finanzielle Gefahren. Denn neben dem Ausfall des EU-Beitragszahlers Großbritannien und höheren Ausgaben für die gemeinsame Sicherheit müssen sich die Jamaika-Koalitionäre auch mit den Ideen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen Euro-Haushalt auseinandersetzen. Selbst wenn es ein solches Instrument nicht geben sollte, gegen das sich vor allem die FDP sperrt, sind deutsche Beiträge für Hilfen denkbar, die Euro-Ländern in Notsituationen zugute kämen. Wohl auch deshalb wird bei den Sondierungen am Dienstag das Thema Finanzen gemeinsam mit dem Komplex Europa erörtert. Wenige Stunden zuvor dürfte Schäuble seinen Posten als Finanzminister gegen das Amt des Bundestagspräsidenten getauscht haben. Die Verteidigung der "schwarzen Null" müssen dann andere übernehmen.

(Quelle: Reuters)