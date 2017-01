Gambias abgewählter Präsident Yahya Jammeh hat nach einem wochenlangen Konflikt um die Macht in dem westafrikanischen Land seinen Rücktritt angekündigt. Damit scheint eine gewaltsame Auseinandersetzung in dem westafrikanischen Land abgewendet.

von Jörg Brase, Nairobi

Jahrzehntelang galt die Afrikanische Union (AU) als Klub der Kleptokraten und Despoten, die sich gegenseitig kein Auge auskratzen. Doch inzwischen versucht der Staatenbund sich seinem Vorbild, der Europäischen Union, anzunähern. Motto: "Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme."

So unterschiedlich und heterogen wie ihre Mitglieder, so ist dann auch die Politik der Afrikanischen Union: mal laut, mal leise. Mal leidenschaftlich, mal pragmatisch. Mal konsequent, mal zögerlich. Auf dem bis Dienstag andauernden Gipfeltreffen der AU im Hauptquartier in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba stehen wichtige Entscheidungen an.

So wurde zunächst der Kommissions-Präsident gewählt. Tschads Außenminister Moussa Faki Mahamat setzte sich unter anderem gegen Kenias Außenministerin Amina Mohammed durch. Er folgt auf die Südafrikanerin Nkosazana Dlamini-Zuma, die nach einer vierjährigen Amtszeit nicht erneut angetreten war. Der 56-jährige Faki Mahamat war vor allem von den französischsprachigen Ländern Afrikas unterstützt worden.

Marokko seit Westsahara-Konflikt außen vor

Außerdem soll darüber entschieden werden, ob Marokko wieder Mitglied des Staatenbundes werden soll. Aus Protest gegen die Anerkennung der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara, die Marokko nach der Unabhängigkeit annektiert hatte, war das Land 1984 ausgetreten. Eine Wiederaufnahme gilt als sicher, ist aber nicht unproblematisch. Einerseits könnte der Westsahara-Konflikt damit ständiges, kontroverses Thema werden. Andererseits könnte dies wiederum die Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts beschleunigen.

Denn dass die Afrikanische Union zu solchen Lösungen in der Lage ist, hat sie gerade gezeigt. Vor ein paar Tagen erst ging Gambias Präsident Yahya Jammeh ins Exil. Durch hartnäckige Verhandlungen war es gelungen, den Autokraten zur Aufgabe zu bewegen und das Ergebnis demokratischer Wahlen durchzusetzen. Vorher waren Truppen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS mit Billigung der AU vor den Toren der Hauptstadt Banjul aufmarschiert.

Mitglieder zeitweise suspendiert

Immer wieder hat die afrikanische Staatengemeinschaft Mitglieder zumindest zeitweise suspendiert, wenn demokratische Regeln missachtet wurden. Nach Militärputschen in Mauretanien, Guinea, Madagaskar, der Elfenbeinküste, Mali oder Ägypten wurde deren Mitgliedschaft bis zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung ausgesetzt. So konsequent in diesen Fällen, so untätig blieb die AU dagegen in anderen.

Die Afrikanische Union... ... (AU) wurde 2002 als Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) gegründet. Sie ist heute der wichtigste Zusammenschluss Afrikas. Sitz der Organisation mit 54 Mitgliedstaaten ist Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Wegen des Konflikts um die marokkanisch besetzte Westsahara gehört Marokko als einziges Land Afrikas dem Staatenbund nicht an - im Gegensatz zur Westsahara. Zu den wesentlichen Zielen der AU gehören Frieden und Stabilität auf dem afrikanischen Kontinent, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Förderung demokratischer Strukturen. Die AU engagiert sich unter anderem in Friedenseinsätzen in Somalia und der sudanesischen Provinz Darfur. (dpa)

Offensichtlich manipulierte Wahlgänge in Simbabwe oder Uganda blieben ohne Folgen. Ähnlich durchgesetzte Verfassungsänderungen in Ruanda oder Burundi ebenso. Autoritäre Herrscher sichern sich mit solchen Tricks die Macht auf Lebenszeit, doch sie bekommen bei den Sitzungen der AU weiter eine große Bühne. Einerseits.

Andererseits gelangen in den vergangenen Jahren immer mehr friedliche Machtwechsel nach demokratischen Wahlen. Nach Ghana, dem Niger, Senegal, Mali und Guinea-Bissau war vor allem die Anerkennung seiner Wahlniederlage durch den damaligen nigerianischen Präsidenten Goodluck Jonathan 2015 ein starkes Zeichen.

Despot zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein anderes setzte der Staatenbund mit dem 2012 eingerichteten afrikanischen Sondergericht in Dakar. Das Tribunal sollte, nach dem Vorbild des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, dem ehemaligen Diktator des Tschad, Hissène Habré, den Prozess machen. Im Mai vergangenen Jahres wurde der Despot wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen zu lebenslanger Haft verurteilt. Afrikaner hatten über Afrikaner zu Gericht gesessen. "Ein historisches Urteil", jubelte die internationale Presse, es sei ein "Meilenstein auf dem Weg zur Emanzipation des Kontinents".

Dieser Wunsch nach Emanzipation, nach wahrer Unabhängigkeit vom kolonialen Erbe war es, der einst zur Gründung der Afrikanischen Union führte. "Lasst uns die Vereinigten Staaten von Afrika erschaffen," forderte damals Muammar al Gaddafi. Libyens Revolutionsführer war beseelt von dem Gedanken, die Völker Afrikas zu einen. Gaddafi war es auch, der 2002 maßgeblich an der Geburt der Afrikanischen Union beteiligt war.

Die Nachfolgeorganisation der 1963 gegründeten Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) sollte endlich jene schlagkräftige panafrikanische Institution werden, von der bereits Freiheitskämpfer wie Tansanias Julius Nyerere oder Ghanas Kwame Nkrumah geträumt hatten. Von der Erfüllung dieses Traums ist die Afrikanische Union noch weit entfernt. Einerseits. Andererseits war sie ihr noch nie so nah wie heute.