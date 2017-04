Giraffennachwuchs in New York

Wochenlang ist ihre Schwangerschaft ein Internet-Hit gewesen: Am Samstag hat Giraffenweibchen April im US-Bundesstaat New York endlich ihr Junges bekommen. Mehr als eine Million Menschen sahen dabei per Livestream zu. Bald sollen sie auch über den Namen des Giraffenbabys abstimmen.

Hunderttausende Menschen haben im Internet die Geburt eines Giraffenbabys live mitverfolgt . "Schaut Ihr alle zu? Es geht los", kündigte der Inhaber des Animal Adventure Parks im US-Bundesstaat New York, Jordan Patch, am Samstag im sozialen Netzwerk Facebook das freudige Ereignis an. Zahlreiche Fans der Giraffenmutter April hatten bereits in den vergangenen Monaten die Schwangerschaft per Webcam verfolgt und der Geburt entgegengefiebert. Bei Youtube konnten sie dann die Niederkunft mit eigenen Augen miterleben.

Den Namen sollen Zoobesucher bestimmen

Die Geburt dauerte rund zwei Stunden, und nach nicht einmal einer weiteren Stunde machte die kleine Giraffe mit wackeligen Beinen ihre ersten Gehversuche. Für die 15-jährige Giraffenmutter April war es bereits die vierte Geburt, Giraffenvater ist der fünf Jahre alte Oliver aus demselben Zoo in Harpursville nahe Binghampton. Das Geschlecht ihres Babys ist noch unklar, über den Namen sollen die Zoobesucher in einem Wettbewerb entscheiden.

Im Februar hatte YouTube die Übertragung aus dem Zoo vorübergehend eingestellt, weil sich einige Betrachter der Website über möglicherweise "freizügige" Bilder beschwert hatten. Nachdem Zoo-Besitzer Patch auf deren pädagogischen Wert hingewiesen hatte, wurde die Webcam wieder freigeschaltet.