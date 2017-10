Einen Tag nach der Trennung von Trainer Ismail Atalan hat Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter Fehler eingeräumt. "Ich habe mich in der Einschätzung des Trainers getäuscht", zitiert der Zweitligist den Manager in einer Mitteilung. "Das ist mein Fehler und dazu stehe ich." Atalan war mitten in der Saisonvorbereitung vom Drittligisten Lotte verpflichtet worden. Neben der Trennung von Atalan gab der Klub auch die zweiwöchige Suspendierung Felix Bastians bekannt. Der Kapitän habe sich "gegenüber dem Trainerteam in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise beleidigend geäußert", so Hochstätter.