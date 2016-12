Der walisische Rekordmeister The New Saints hat am Boxing Day durch ein 4:0 (2:0) gegen Cefn Druids seinen 26.Pflichtspielsieg hintereinander errungen und damit den Weltrekord der Mannschaft von Ajax Amsterdam um Johan Cruyff aus dem Jahr 1972 egalisiert. Am 30.Dezember würde The New Saints mit einem Sieg beim Tabellen-Vorletzten Cefn Druids zum alleinigen Weltrekordler avancieren. Zwei Spieltage vor dem Ende der Doppelrunde, nach welcher die Top Sechs in einer eigenen Runde den Meister ermitteln, führt der Klub aus dem Dorf Llansantffraid-ym-Mechain die Tabelle mit 21 Punkten Vorsprung an.