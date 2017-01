Unabhängig welcher Kandidat sich bei der Basis durchsetzt: Er wird "alle Teile der Partei ansprechen", so Jürgen Trittin von den Grünen vor der Bekanntgabe der neugewählten Parteispitze. Ziel sei drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden.

Die Grünen ziehen mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Parteichef Cem Özdemir als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl. Dies ist das Ergebnis der Urwahl.

Die Grünen haben entschieden: Das Duo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt zieht für die Partei in den Bundestagswahlkampf. Beide Spitzenkandidaten betonen, dies sei kein Wegbereiter für ein schwarz-grünes Bündnis.

Zwei Realpolitiker führen die Grünen in die Bundestagswahl. Ist das ein Signal für Schwarz-Grün? Göring-Eckardt und Özdemir verneinen das. Und auch die CSU will davon nichts wissen und teilt gegen die Grünen aus. So wie auch die Linkspartei.

Die CSU sieht in der Wahl von Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt zum Spitzenduo der Grünen für die Bundestagswahl kein Signal für Schwarz-Grün im Bund - auch wenn beide zum realpolitischen Flügel der Grünen gehören. "Inhalte sind entscheidend. Und bei den Inhalten sind die Grünen beim letzten Parteitag stramm links abgebogen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der Deutschen Presse-Agentur.

"Ein Koalitionsvertrag wird zwar von Personen besprochen, definiert sich aber durch die Inhalte", fügte er am Rande der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz hinzu. "Und Gemeinsamkeiten und Schnittmengen gibt es aus CSU-Sicht mit den Grünen sehr wenig."

Özdemir und Göring-Eckardt gewählt

Der Parteivorsitzende Özdemir und die Fraktionschefin Göring-Eckardt führen die Grünen in die Bundestagswahl. Özdemir setzte sich in einer Urwahl durch die Parteimitglieder gegen den Kieler Umweltminister Robert Habeck und den zweiten Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Anton Hofreiter, durch. Göring-Eckardt war als einzige weibliche Bewerberin von vornherein gesetzt, wurde aber auch durch die Mitglieder bestätigt. Beide betonten am Mittwoch mit Blick auf mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl im September den eigenständigen Kurs der Grünen.

Kabinett: Bundestagswahl am 24.9. Die Bundesregierung schlägt den 24. September als Termin für die Bundestagswahl 2017 vor. Das Kabinett beschloss eine entsprechende Vorlage von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Formal trifft Bundespräsident Joachim Gauck die endgültige Entscheidung. Es wird davon ausgegangen, dass er den Vorschlag annimmt. Auch fast alle Bundesländer plädieren für den letzten Sonntag im September als Termin für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass der Wahltermin nicht in eine Ferienzeit fällt. Einzig das Land Berlin hat Bedenken gegen den 24. September angemeldet, weil an dem Sonntag auch der Berliner Marathon geplant ist. Dann wird ein großer Teil der Innenstadt für Autofahrer gesperrt.

Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, sieht die Wahl von Göring-Eckardt und Özdemir als Signal gegen Rot-Rot-Grün im Bund. "Mit dieser Personalentscheidung wird ein sozial-ökologischer Politikwechsel nicht gerade wahrscheinlicher", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" . Mit Blick auf eine mögliche Koalition der Grünen mit der CDU im Bund meinte Kipping: "Wer sich an Merkel bindet, der bekommt Seehofer dazu - und damit auch die Obergrenze für Flüchtlinge."

Roth: Keine Niederlage der Parteilinken

Die frühere Grünen-Vorsitzende Claudia Roth sieht in der Wahl der beiden Realpolitiker keine Niederlage der Parteilinken. "Das Ergebnis ist nicht Ausdruck von Flügellogik, sondern ein Ergebnis für zwei starke Persönlichkeiten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Roth gehört selbst zum linken Flügel der Grünen.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wertete die Wahl des Spitzenduos als "Aufbruchsignal" für den Bundestagswahlkampf. "Ich war kreuzunglücklich darüber, wie der Jahresanfang gestaltet wurde. Es war nicht klar, wer den Kurs bestimmt", sagte Palmer der dpa. Die Wahl von Özdemir und Göring-Eckardt sei eine Chance für die Partei, einen glaubwürdigen und eigenständigen Kurs zu vertreten.