Adele and Co-Schreiber Greg Kurstin in Los Angeles

Adele ist die Gewinnerin der Grammy-Awards 2017 in Los Angeles. Die britische Sängerin nahm fünf der wichtigsten Musikpreise mit nach Hause, so wurde sie für ihren Song "Hello" in den Hauptkategorien Aufnahme des Jahres und Lied des Jahres ausgezeichnet. Ihr "25" wurde zum besten Album des Jahres gekürt.

In ihrer Dankesrede würdigte die 28-jährige Adele unter Tränen ihre Konkurrentin, R&B-Sängerin Beyoncé. "Die Künstlerin meines Lebens ist Beyoncé", sagte sie. Das "Lemonade»-Album ist so monumental."

Stürmisch bejubelt

Adele

Die 28-Jährige sang während der Show in Los Angeles zu Ehren der im Dezember verstorbenen Pop-Ikone George Michael dessen Hit "Fast Love", als sie plötzlich mitten im Song abbrach und zu fluchen begann - ein Piepen während der Live-Übertragung übertönte ihren Ausbruch.war mit ihrer eigenen Darbietung unzufrieden.

Sie sagte, es tue ihr leid, dass sie fluche und wieder von vorn anfange. Aber sie wolle diese Ehrung von George Michael "nicht verpfuschen". Die Britin sang dann "Fast Love" noch einmal und wurde anschließend vom Publikum stürmisch bejubelt. Doch sie schüttelte während des Applauses sichtlich unzufrieden den Kopf. Schon bei der Grammy-Gala vor einem Jahr war Adeles Auftritt schief gelaufen - damals gab es eine Tonpanne, was sie nach eigener Schilderung schwer mitnahm.

Beyoncé esoterisch

Grammy

Mit einer esoterisch anmutenden Performance zelebrierte die Popdiva Beyoncé während der-Gala ihre Mutterschaft. Zu Beginn ihres Auftritts am Sonntag in Los Angeles war ein Video zu sehen, in dem die Sängerin nur mit einem Bikini bekleidet war. Ihr Babybauch zeichnete sich deutlich im Profil ab. Die wirkliche Beyoncé erschien dann mit einer goldenen Krone und einem fließenden Umhang auf der Bühne. Begleitet wurde die R&B-Diva während ihres extravaganten Auftritts, der mit Anspielungen auf das alte Ägypten und die indischen Mystik durchsetzt war, von dutzenden Tänzerinnen.

Sie bot die Songs "Love Drought" und "Sandcastles" von ihrem jüngsten Album dar, die von gesprochenen Anrufungen der Macht der Frauen unterbrochen wurden. Es war Beyoncés erster Show-Auftritt, seit sie vor anderthalb Wochen bekanntgeben hatte, dass sie mit Zwillingen schwanger ist.

Große posthume Ehrung für Bowie

Grammy

Für sein letztes Album "Blackstar" ist die Pop- und Rocklegende David Bowie mit fünf der begehrten Musikpreise ausgezeichnet worden. So wurde Bowie während der Gala am Sonntag in Los Angeles für das Titelstück des Albums mit dem Preis für den besten Rocksong gewürdigt. Schon vor der Beginn der Show war Bowies Album zudem mit vier weiteren Grammys ausgezeichnet worden, darunter denen für das beste "Alternative Music Album" und für die beste Rock-Performance. Zu Lebzeiten hatte Bowie hingegen nur einen einzigengewonnen.