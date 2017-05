700.000 Kinder in Griechenland gelten als arm: Viele Familien können ihre Kinder nicht kaum angemessen ernähren. Rania Teodoarki gibt aus Not ihre Kinder unter der Woche im Waisenhaus ab und das obwohl sie gar keine Waisen sind.

Das griechische Parlament berät über ein neues Sparprogramm, es soll noch am späten Abend beschlossen werden. Die Zustimmung ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der Gläubiger. Einer der geplanten Einschnitte sieht eine Kürzung der Renten ab 2019 um bis zu 18 Prozent vor. Doch das gefällt nicht jedem und so regt sich Protest in der Bevölkerung.

Die Euro-Finanzminister beraten am Mittag in Brüssel über die Freigabe weiterer Hilfsgelder für Griechenland. Wie die Chancen dafür stehen - dazu eine Einschätzung von ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee.

Spätestens im Juli braucht Griechenland rund sieben Milliarden Euro, um fällige Schulden zu tilgen. Finanzminister Tsakalotos ist zuversichtlich, dass es eine Einigung mit den Kreditgebern über weitere Hilfsgelder geben wird. Griechenland habe mit der Verabschiedung eines Reformpakets seinen Teil erfüllt.

Der Ball liege aber im Feld der Kreditgeber und des Internationalen Währungsfonds (IWF), sagte Euklidis Tsakalotos in Athen. Das Hindernis für eine Einigung ist ein Streit zwischen dem IWF und vor allem Deutschland. Letzteres will den Fonds bei einer Übereinkunft mit im Boot haben. Der IWF will aber zuvor eine Reduzierung der Schuldenlast Griechenlands auf ein tragfähiges Niveau. Dagegen sperrt sich aber der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, zumindest für die Zeit bis zur Bundestagswahl.

Griechenland will in das Staatsanleihen-Aufkaufprogramm der EZB

Tsakalotos sagte, es gebe keine Gründe für eine solche Verzögerung. "Was in drei Monaten getan werden kann, das kann aus unserer Sicht auch in 15 Tagen erledigt werden", sagte er. Griechenland dringt auf eine Einigung im Juni, die es ihm auch erlauben würde, in das Staatsanleihen-Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgenommen zu werden.

Ein solcher Schritt könnte das Vertrauen der Anleger in griechische Papiere stärken und den Weg des Landes an die Kapitalmärkte erleichtern. Eine Einigung auf Hilfsgelder für die Rückzahlung der im Juli fälligen Schulden ohne eine Verständigung auf eine Schuldenstreichung sei für ihn nicht akzeptabel, sagte Tsakalotos.

Finanzminister erwartet keine Staatspleite

Mit einer Staatspleite rechnet der Minister aber nicht. Er glaube nicht, dass irgendjemand das wolle, sagte er und fügte hinzu: "Ich bin sicher, dass Wolfgang Schäuble der Letzte ist, der für eine Staatspleite Griechenlands ist." Er sei überzeugt, dass man sich auf eine gute Lösung einigen werde, es müsse ja keine perfekte Lösung sein, gab sich Tsakalotos zuversichtlich.