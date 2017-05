Der Sprengsatz explodierte im Auto des 69-Jährigen: Der frühere griechische Ministerpräsident Lukas Papademos ist offenbar Opfer eines Anschlags geworden. Einem Regierungssprecher und der Polizei zufolge schwebt er aber nicht in Lebensgefahr.

Gleiches gelte für zwei Mitarbeiter der griechischen Zentralbank, die bei der Detonation im Zentrum von Athen ebenfalls verletzt worden seien. Aus dem behandelnden Krankenhaus verlautete, Papdemos werde für wegen oberflächlicher Wunden am Bauch und einer etwas tieferen Verletzung am rechten Bein behandelt.

Kein Bekennerschreiben

"Wir sind nach dieser Tat alle unter Schock", sagte Telekommunikationsminister Nikos Pappas, ein Berater von Regierungschef Alexis Tsipras. "Wir verurteilen diese entsetzliche Tat ohne Vorbehalte und wünschen Herrn Papademos von Herzen alles Gute", sagte er. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos bezeichnete die Explosion als "Angriff".

Papademos hatte sich in seinem Auto befunden, als der Sprengsatz explodierte. Medienberichte, wonach die Explosion von einer Paketbombe verursacht worden sei, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Aus Ermittlerkreisen verlautete jedoch, dass es zu der Explosion gekommen sei, als Papademos einen Brief geöffnet habe. Ein Bekenntnis zu dem mutmaßlichen Angriff tauchte bis zum Donnerstagabend nicht auf.

Paketbomben in Berlin und Paris

Griechische Politiker sind in der Vergangenheit von linksextremen und anarchistischen Gruppen ins Visier genommen worden. Eine solche Gruppierung hatte sich in diesem Jahr dazu bekannt, Paketbomben an das deutsche Finanzministerium und das Pariser Büro des Internationalen Währungsfonds geschickt zu haben.

Papademos war jahrelang Chef der griechischen Notenbank und wechselte später als Vizepräsident zur Europäischen Zentralbank. Deren Chef Mario Draghi äußerte sich am Donnerstag über den Anschlag betrübt. Papademos wurde nach seiner Zeit bei der EZB schließlich im Jahr 2011 mitten in der Schuldenkrise zum Ministerpräsidenten gewählt und war bis ins folgende Jahr im Amt. Er galt immer eher als Experte denn als Politiker. Nach dem Rücktritt als Regierungschef ging Papademos in den Ruhestand.