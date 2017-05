Nach seiner unbefriedigend verlaufenen Saison in der Premier League denkt RonRobert Zieler über eine Rückkehr in die Bundesliga nach. "Ich verfolge, was in Deutschland passiert. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für mich durchaus vorstellbar", sagte der Ex-Torwart von Hannover 96 in einem Interview des Portals "Sportbuzzer". Aktuell führe er Gespräche mit der Vereinsführung von Leicester City. Zielers Vertrag läuft noch bis 2020. "Jeder, der mich kennt weiß, dass es mein Anspruch ist zu spielen. Daran hat sich auch nach einem Jahr Premier League nichts geändert", sagte Zieler.