"Irma" nimmt Kurs auf Puerto Rico

"Irma" tobt in Karibik - Kurs auf Puerto Rico

Vor genau einer Woche traf Tropensturm Harvey in Texas auf Land. Während Orte an der Grenze zu Louisiana immer noch mit Wassermassen zu kämpfen haben, beginnt in anderen Teilen Texas das Aufräumen.

Der Tropensturm "Irma" hat über dem Atlantik weiter an Kraft gewonnen und ist als Hurrikan der höchsten Stufe fünf auf die Karibik zu gezogen.

Der inzwischen in die höchste Kategorie eingestufte Hurrikan "Irma" trifft auf einige Karibikinseln. In Florida, wo er auch das Festland erreichen wird, bereiten sich die Menschen auf das Schlimmste vor.

Örtliche Wetterdienste sagten vorher, dass die ersten Winde und Regenfälle Süd-Florida am späten Freitag erreichen könnten. US-Präsident Donald Trump rief für Florida sowie für die US-Außengebiete Puerto Rico und Virgin Islands den Notstand aus, dadurch werden Bundesmittel freigegeben. Der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, setzte die Nationalgarde ein und ließ Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen öffnen.

Inzwischen nahm "Irma" Kurs in Richtung Jungferninseln und Puerto Rico auf. Die weitere Route des Hurrikan ist noch unklar, aber laut verschiedenen Vorhersagen bedroht er auch Haiti und Florida.

Die Behörden rechneten damit, dass der Wirbelsturm im Laufe des Tages weiter an Kraft zunimmt. Zuvor wurden bereits Böen mit Geschwindigkeiten von 360 Kilometern pro Stunde gemessen. Zuverlässige Messungen vor Ort waren nach kurzer Zeit aber nicht mehr möglich, da die Instrumente des französischen Wetterdienstes im Sturm verloren gingen.

Die Ministerin für die französischen Überseegebiete, Annick Girardin, berichtete von "größeren Schäden" auf den betroffenen Inseln. Unter anderem habe der Sturm die Dächer von zahlreichen Häusern fortgerissen. Trotz der höchsten Alarmstufe weigerten sich laut Girardin rund 7.000 Menschen bis zuletzt, sich in Sicherheit zu begeben.

Touristen wurden aufgefordert, die Südwestspitze Floridas einschließlich der Inselkette Florida Keys zu verlassen. Nach Angaben der Behörden sollte die Abreise für Besucher von Mittwochmorgen an (Ortszeit) verpflichtend werden. Später sollten auch Einwohner zum Verlassen des Gebietes aufgefordert werden.

Auf seinem Zug könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Urlauber müssten mit starkem Regen und Wind rechnen, in deren Folge es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen kann, teilte das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für mehrere Karibikstaaten mit.

Am frühen Mittwoch gegen 02.00 Uhr erreichte "Irma" die zu den Kleinen Antillen gehörende Insel Barbuda und zog dann zu den Inseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin weiter. Dort richtete er nach Angaben der Pariser Regierung schwere Schäden an.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan "Irma" in der Karibik auf Land getroffen. In den französischen Überseegebieten soll es "größere Schäden" und Überflutungen geben. Jetzt nimmt der Wirbelsturm Kurs auf Puerto Rico. Auch Florida bangt. Haiti ist total unvorbereitet.

"Irma" ist nach "Harvey" der zweite katastrophale Hurrikan in kurzer Zeit, die Hurrikan-Saison ist erst Ende November vorbei.

Als nächstes, also bis Donnerstag, liegen die Turks- und Caicosinseln auf "Irmas" Weg - und das immer noch als Kategorie-5-Hurrikan. Voraussichtlich Samstag könnten die Bahamas getroffen werden, dann als Hurrikan der Kategorie 4. Die Windböen werden mit bis zu 360 Kilometern pro Stunde gerechnet und der Mittelwind mit knapp 300. Ein extrem zerstörerischer Sturm.

Andere Modelle lassen den Hurrikan über das Wasser nordwärts ziehen, was insofern schlecht wäre, da er sich in diesem Fall weniger abschwächt. Weiterhin würde der Sturm von feuchter und warmer Luft vom Atlantik gespeist werden. Das ist nun auch keine gute Ausgangssituation, da "Irma" Richtung South Carolina ziehen könnte und dort als Hurrikan der Kategorie 4 oder 3 anlanden könnte.

Schwierig vorherzusagen ist die exakte Zugbahn eines Hurrikans. Es hängt von vielen Faktoren ab. Und auch bei Hurrikan "Irma" ist das nicht anders. Sollte er bisher auf Kuba treffen, zieht der Sturm nun an der Insel vorbei und könnte sich nordwärts verlagern und Florida treffen. Zumindest favorisieren die meisten Wetter-Modelle diese Bahn. Die Südspitze Floridas wäre dann im Fokus des Wirbelsturms, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Bis Montag kann "Irma" sich durchaus noch anders entscheiden.

Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, sagte, "Irma" sei eine "ernste Bedrohung für den ganzen Bundesstaat". Zahlreiche Touristen wurden aufgefordert, die Urlauberinsel Key West zu verlassen. In Miami Beach bereiteten sich die Menschen mit Hamsterkäufen auf den herannahenden Sturm vor. In einem Supermarkt standen ganze Regalreihen leer. "Die Leute sind verrückt und kaufen alles auf", sagte die 81-jährige Gladys Bosque. Es gebe weder Wasser, noch Milch oder Katzenfutter.

Haiti ganz unvorbereitet

In Haiti dagegen wusste die Bevölkerung zunächst nichts von der drohenden Katastrophe. Wie AFP-Korrespondenten berichteten, waren vor allem die Bewohner in den besonders gefährdeten Armenvierteln gänzlich unwissend.

Die Behörden müssen zudem ohne die Hilfe der UN-Stabilisierungsmission (Minustah) auskommen, die in Erwartung ihres baldigen Mandatsendes bereits einen Großteil ihrer schweren Ausrüstung abgezogen hat. So stehen für die rund eine Million Menschen, die rund um die Hafenstadt Cap-Haïtien leben, ganze drei Krankenwagen zur Verfügung. Stabile Notunterkünfte gibt es so gut wie keine.

Haiti kämpft immer noch mit den Auswirkungen von Hurrikan "Matthew", durch den im Oktober vergangenen Jahres im Süden des Landes mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen waren.

Weitere Tropenstürme bahnen sich an

Auf "Irma" könnte direkt ein weiterer schwerer Sturm folgen. Der Tropensturm "Jose" könne sich am Mittwochabend (Ortszeit) zu einem Hurrikan entwickeln und am Wochenende die derzeit von "Irma" betroffenen Inseln erreichen, warnte das US-Hurrikanzentrum in Miami. Bei "José" handelt es sich um das Wettersystem hinter "Irma". Die Windgeschwindigkeiten des Tropensturms erhöhten sich bereits auf fast 95 Kilometer pro Stunde, erklärte das Hurrikanzentrum weiter über Twitter.

Auch vor der Küste von Mexiko bildete sich ein neuer Tropensturm. "Katia" erreichte den Angaben zufolge zunächst Windgeschwindigkeiten von knapp 65 Kilometern pro Stunde. Es wird erwartet, dass der Sturm in den nächsten beiden Tagen an Kraft gewinnt.