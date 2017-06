Aus bisher ungeklärten Gründen steht ein Hochhaus in London seit dem frühen Mittwochmorgen in Flammen. Rund 50 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie viele Bewohner der 120 Apartments den Flammen zum Opfer gefallen sind, ist unklar.

Nach dem schweren Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf 17 gestiegen. Mit Überlebenden wird kaum noch gerechnet. Die Vorwürfe, dass das der Brandschutz in dem Gebäude nicht ausreichend gewesen sei, werden immer lauter.

Bislang sind es 17 Tote - und das werden wohl längst nicht alle sein: Nach dem Brand in einem Londoner Hochhaus werden immer noch etliche der bis zu 600 Bewohner vermisst. Sollte jemand in dem Haus überlebt haben, sei das ein Wunder, sagt Feuerwehrchefin Cotton. Der Ruf nach Aufklärung wird immer lauter.

Nach dem verheerenden Großbrand in einem Londoner Hochhaus hat Premierministerin Theresa May eine "umfassende Untersuchung" der Katastrophe angekündigt. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte bei einem Besuch am Unglücksort, es müssten "unbequeme Fragen" dazu beantwortet werden, wie sich das Feuer ausbreiten konnte. Nach Angaben der britischen Polizei starben mindestens 17 Menschen in den Flammen, Dutzende weitere werden noch immer vermisst.

Ruf nach Aufklärung

"Wir müssen wissen, was passiert ist und wir brauchen Erklärungen", forderte May. "Wir schulden das den Familien, den Menschen, die ihre Liebsten verloren haben und ihr Zuhause, in dem sie gelebt haben", erklärte May.

"Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen", forderte Oppositionsführer Corbyn nach einem Besuch vor Ort vor freiwilligen Helfern in einer Kirche nahe der Unglücksstelle. "Die Wahrheit muss herauskommen und das wird sie", sagte der Labour-Chef. Die Menschen, deren "Leben zerstört" worden sei, brauchten Antworten, forderte auch die Labour-Abgeordnete Emma Dent Coad, in deren Wahlbezirk das Hochhaus liegt.

Feuerwehr: Überlebende wären ein Wunder

Im Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen und hatte sich über die Fassade rasend schnell ausgebreitet. Die Behörden vermuten, dass sich rund 600 Menschen zu dem Zeitpunkt in dem Hochhaus aufhielten. Viele von ihnen wurden im Schlaf überrascht. Immer noch wird eine Reihe von Bewohnern vermisst. "Es wäre ein absolutes Wunder", sollte einer der in dem Gebäude Eingeschlossenen das Inferno überlebt haben, sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton dem Sender Sky News.

Grenfell Tower vor dem Großbrand

Quelle: dpa

Feuerwehr

Bei dem gewaltigen Brand im Zentrum Londons wurden 65 Menschen von deraus den Flammen gerettet, anderen gelang selbst die Flucht. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar.

Keiner kann rein

Feuerwehr

"Ich schicke keine Feuerwehrleute da rein", sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton an anderer Stelle. Es gebe noch Brandnester, sagte Cotton. Diehabe alle 24 Stockwerke kurz durchsuchen können. Für eine gründlichere Suche müssten vor allem die oberen Stockwerke erst gesichert werden.

Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar, doch verstärkten sich Vermutungen, sie könne mit der jüngsten Renovierung des Gebäudes zusammenhängen. Das Hochhaus aus den 70er Jahren wurde bis zum vergangenen Jahr für umgerechnet 9,9 Millionen Euro aufwändig renoviert. Vor allem die Fassade wurde saniert und gedämmt. Experten vermuten, die Fassadendämmung könnte ein Grund dafür sein, dass sich der Brand so schnell ausbreitete.

Kritik an Fassadenverkleidung

Laut BBC enthielt die neue Fassadenverkleidung einen Plastikkern. Sie ähnelte demnach denen anderer Gebäude in Frankreich, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen sich Brände ebenfalls rasch ausgeweitet hatten.

Die für die Verkleidung der Fassade verantwortliche Firma Harley Facades erklärte, ihr sei derzeit kein Zusammenhang zwischen der Baumaßnahme und dem Brand bekannt. Auch die für die Renovierung zuständige Firma Rydon versicherte, bei der Sanierung seien alle Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften eingehalten worden.

Feuerwehr

Der britische Brandschutz-Experte Jon Hall nannte den Brand im Grenfell Tower einen Unfall, wie er in der "Dritten Welt" vorkomme. "Alle Bestandteile der Feuersicherheit und des Gebäudemanagements" müssten versagt haben, vermutete er auf Twitter. Matt Wrack, der Chef der-Gewerkschaft, sagte, nach dem Brand hätten die Bewohner des Gebäudes das Recht, kritische Fragen zu stellen - etwa, ob die Fassadenverkleidung die Feuersicherheit beeinträchtigt habe.

Notausgänge und Sprinkler? Fehlanzeige!

Nach Angaben von Bewohnern soll es bereits vor dem Inferno Beschwerden über einen unzureichenden Brandschutz gegeben haben. Unter anderem gab es demnach weder Notausgänge noch Sprinkleranlagen oder einen zentralen Rauchalarm, der die schlafenden Bewohner hätte wecken können.

Über die Medien und die sozialen Netzwerke suchten Angehörige weiter nach rund 35 Vermissten. Zu ihnen gehört die Fotografin Khadija Saye, deren Werk zurzeit bei der Biennale in Venedig gezeigt wird. Sie lebte gemeinsam mit ihrer Mutter im Grenfell Tower, von der ebenfalls jede Spur fehlte. Vermisst wurde auch der 65-jährige Tony Disson, in seinem letzten Anruf bat er einen Freund, er solle seinen Söhnen sagen, "dass ich sie liebe".

Königin dankt Helfern

Queen Elizabeth II drückte den Opfern der Brandkatastrophe ihr Beileid aus und dankte den Helfern. Es sei "ermutigend, die unglaubliche Großherzigkeit" der Freiwilligen zu sehen, teilte die Queen mit. Allein im Internet wurden bis Donnerstag mehr als eine Million Pfund (1,14 Millionen Euro) an Spenden gesammelt, in den Gemeindezentren trafen Berge an Kleidern und Lebensmitteln ein.