May in TV-Debatte: "Weil ich die Eier habe"

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einer Pressekonferenz Neuwahlen angekündigt. Am 8. Juli soll es zu den Wahlen kommen. Theresa May war nicht gewählt worden, sondern hatte David Camerons Amt übernommen.

Seit dem Votum 2016 ist nicht nur das Kabinett, sondern auch das Parlament gespalten. Bei den Austrittsverhandlungen mit der EU könnte das die Position von Großbritannien schwächen. May will also Rückendeckung. Aber geht die Rechnung auf?

Der Countdown läuft: Kurz vor den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien stellte sich Premierministerin May Fragen im TV, wurde heftig in die Mangel genommen - und verteidigte sich sogar mit Kraftausdrücken. Auch ihr Rivale Corbyn machte keine glänzende Figur.

Ungewöhnlicher Kraftausdruck

Mit einem für sie ungewöhnlichen Kraftausdruck verteidigte die Politikerin ihre umstrittene Entscheidung , die Parlamentswahl überraschend um drei Jahre vorzuziehen. Dass zuletzt nun wegen der Gerechtigkeitsdebatte die Labour Party überraschend aufholen konnte, brachte ihr starke Kritik aus der eigenen Partei ein. "Ich hätte diesen Job noch ein paar Jahre machen und keine Wahl anberaumen können. Aber ich hatte die Eier dazu in der Hose ('I had the balls')", sagte sie.

Das Thema Gerechtigkeit spielte auch in der Debatte eine wichtige Rolle: Theresa May wurde vor allem für Kürzungen ihrer Regierung im Gesundheitssektor und im Öffentlichen Dienst kritisiert. Zuvor hatten ihr Oppositionspolitiker noch mangelnden Widerstand gegen den US-Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen vorgeworfen.

Harte Entscheidungen getroffen

Die Regierung habe für den Öffentlichen Dienst harte Entscheidungen treffen müssen, um Ausgaben einzusparen und das Defizit Großbritanniens zu verringern, erklärte May. Das Studiopublikum kritisierte unter anderem die stagnierenden Gehälter für Pfleger.

May stritt zudem ab, Versprechen gebrochen zu haben - darunter auch das, keine vorgezogene Wahl einzuberufen. Diese sei jedoch nötig, um der britischen Regierung ein stärkeres Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit der EU zu geben, erklärte May.

"Unterwürfigkeit" vorgeworfen

Bereits vor dem TV-Auftritt erhielt May Kritik wegen ihrer Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn hielt May "Unterwürfigkeit" gegenüber dem Trump vor. Der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, forderte May auf, allen Einfluss geltend zu machen, damit Trump seine Entscheidung rückgängig mache.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, es sei ein "schockierender Verzicht auf Führung", dass May nicht eine gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs und Italiens unterzeichnet hat, in der die Regierungschefs dieser Länder Trumps Entscheidung bedauerten.

Wichtige "internationale Vereinbarung"

May sagte, das Pariser Abkommen, das Trump kündigen will, sei eine wichtige internationale Vereinbarung zum Klimaschutz. Sie habe Trump die Position Großbritanniens bereits beim G7-Treffen der wichtigsten westlichen Industrienationen klar gemacht. Aus Mays Amtssitz hieß es, die Premierministerin habe mit Trump nach seiner Ankündigung telefoniert und "ihre Enttäuschung über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht".

May hat sich allerdings nicht der gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs und Italiens angeschlossen, die Trumps Forderung nach Neuverhandlungen ablehnen. Mays Büro antwortete nicht auf die Frage, ob sie um eine Unterschrift gebeten worden ist. May verwies darauf, dass auch die G7-Staaten Japan und Kanada die Erklärung nicht unterschrieben haben. Sie blieben aber ebenso wie Großbritannien dem Klimaabkommen verpflichtet, sagte sie.

Corbyn in Not

Auch ihr Herausforderer Corbyn wurden von den Fragen der Zuschauer in Bedrängnis gebracht: Das Studiopublikum fragte ihn zu seiner Position zum britischen Atomwaffenarsenal und ob er bereit sei, Atomwaffen einzusetzen, sollte das Land bedroht werden. Corbyn wich der Frage aus. Er würde alles tun, um einer solchen Bedrohung bereits vorab mit Verhandlungen und Gesprächen zu begegnen.