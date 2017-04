Premierministerin May kündigt Neuwahlen an

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einer Pressekonferenz Neuwahlen angekündigt. Am 8. Juni soll es zu den Wahlen kommen. Theresa May war nicht gewählt worden, sondern hatte David Camerons Amt übernommen.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen angekündigt. Die Briten sollen bereits am 8. Juni über ihr neues Parlament abstimmen. May begründete den Schritt mit der Uneinigkeit des Parlaments über den Brexit. "Zu diesem Zeitpunkt brauchen wir Geschlossenheit", sagte May.

Für die Verhandlungen über den Austritt aus der EU müsse im Parlament Einigkeit herrschen, sagte May am Dienstag vor ihrem Amtssitz in London. Solange dies nicht der Fall sei, schwäche die Opposition die Verhandlungsposition der Regierung. Sie treibe ein "politisches Spiel", um die Brexit-Gespräche zu untergraben. Nur durch eine vorgezogene Wahl könne Stabilität für die kommenden Jahre gewährleistet werden.

forderte die Opposition auf, ihren Aufruf zu einer Neuwahl mitzutragen und den Wählern die Entscheidung zu überlassen. Sie werde das Parlament am Mittwoch über die geplante Wahl am 8. Juni abstimmen lassen, erklärte sie. Nach britischem Recht kann der Premierminister eine Wahl ansetzen, wenn zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen.

Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Doch in jüngsten Umfragen liegen Mays Konservative deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei, sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. "May kann mit einer satten Mehrheit rechnen", so Stamm. Sie sei sehr beliebt und könne die bisher knappe Mehrheit im Parlament vermutlich deutlich ausbauen.

Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Sie musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe erwehren, sie habe kein Mandat.war im Juli 2016 von ihrer Partei ins Amt gewählt worden, nachdem ihr Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum am 23. Juni zurückgetreten war.

Neuwahlen könnten Brexit verzögern

Erst Ende März hatteoffiziell die Austrittserklärung ihres Landes aus der EU vorgelegt. Die Entscheidung Mays für Neuwahlen könnte den Beginn der Austrittsverhandlungen verzögern. Dem Vertrag von Lissabon zufolge hat die britische Regierung zwei Jahre Zeit für die Austrittsgespräche. Diese Frist läuft im März 2019 ab.hat einen harten Kurs für die Verhandlungen mit Brüssel angekündigt. Das Land soll sowohl den Europäischen Binnenmarkt als auch die Zollunion verlassen.

Widerstand droht aus Schottland und Nordirland. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte im Streit um den Brexit bereits ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an.weigert sich bislang mit Sturgeon darüber zu verhandeln. Nordirland steckt in einer Regierungskrise, bei der kein Ende absehbar ist. Die katholische pro-republikanische Sinn-Fein-Partei hat bereits eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland gefordert.