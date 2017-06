Fast genau ein Jahr nach dem Brexit-Referendum beginnen die Verhandlungen zum EU-Austritt. Premierministerin May hat drei Möglichkeiten auszusteigen: Hart, weich oder irgendwas dazwischen. So oder so: Die Briten müssten einen harten Preis für den Brexit zahlen.

Seit den Neuwahlen will der britischen Premierministerin kaum noch etwas glücken. Mit besonderer Spannung wird jetzt die "Queen's Speech" erwartet. In der traditionellen Ansprache von Königin Elizabeth II. wird die von der Regierung geplante Gesetzgebung für das kommende Parlamentsjahr verlesen.

Queen Elizabeth II. hat in London die Regierungserklärung verlesen. Premierminsterin May setzt dabei vor allem auf den Brexit. Der bestmögliche Deal soll erreicht werden. Doch noch sind die Regierungsverhandlungen nicht abgeschlossen. Kritische Punkte wurden in der Rede ausgespart.

Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode begonnen. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Königin Elizabeth II. die Versammlung. In der der sogenannten Queen's Speech verlas die Monarchin das Programm der konservativen Regierung für die kommenden zwei Jahre. Der Schwerpunkt der geplanten Gesetzgebung liegt in dieser Legislaturperiode auf dem Brexit. Wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens stehen viele Veränderungen für das Land an. Daher wurde die Sitzungsperiode des Parlaments diesmal von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert.

Ein Teil der Rede befasste sich mit dem sogenannten Großen Aufhebungsgesetz (Great Repeal Bill), das EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen soll. Etwa 20.000 EU-Regelungen werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. In der Rede der Queen hieß es: "Die Prioritäten meiner Regierung sind es, den besten Deal auszuhandeln, während das Land aus der Europäischen Union austritt." Zugleich werde aber eine tiefe Partnerschaft mit den europäischen Partnern beibehalten. Das Gesetz solle den Bürgern und den Firmen Sicherheit bringen. "Es wird neue Handelsabkommen geben - weltweit", verspricht die neue Regierung in Großbritannien.