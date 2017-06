Fast genau ein Jahr nach dem Brexit-Referendum beginnen die Verhandlungen zum EU-Austritt. Premierministerin May hat drei Möglichkeiten auszusteigen: Hart, weich oder irgendwas dazwischen. So oder so: Die Briten müssten einen harten Preis für den Brexit zahlen.

Seit den Neuwahlen will der britischen Premierministerin kaum noch etwas glücken. Mit besonderer Spannung wird jetzt die "Queen's Speech" erwartet. In der traditionellen Ansprache von Königin Elizabeth II. wird die von der Regierung geplante Gesetzgebung für das kommende Parlamentsjahr verlesen.

von Andreas Schlieker, London

In London hält Queen Elizabeth II. heute The Queen’s Speech: Sie trägt das Regierungsprogramm vor. In der Thronrede werden die Weichen für die britische Politik gestellt. Seit Jahrhunderten ist das so, nur hat Premierministerin May dieses Mal keine Mehrheit im Parlament.

Heute ist es wieder so weit. Wie seit Jahrhunderten hält der gesalbte britische Monarch, oder in diesem Falle die Monarchin, zur Eröffnung des demokratisch gewählten Parlamentes in Westminster eine Thronrede. Mit allem Pomp und einzigartigem Gepränge. Die Queen hat sich ihren Auftritt nur zweimal während ihrer Regierungszeit entgehen lassen. Da war sie jeweils schwanger.

Elizabeth II. verliest im House of Lords, dem englischen Oberhaus, unter Anwesenheit der Parlamentarier beider Häuser, eine Art To-do-Liste für zukünftige Regierungsaufgaben. Geschrieben wird die Rede jeweils von den verantwortlichen Ministern der Regierung ihrer Majestät, so heißt das in Großbritannien. Die Königin bringt das Geschriebene nur zum Vortrag. Das dauert für gewöhnlich nicht länger als 10 Minuten.

Nur bei ganz neuen Regierungen und solchen mit soliden Mehrheiten dauert es schon mal länger. Das mag am Enthusiasmus liegen, mit dem eine neu gewählte Regierung ein Amt antritt oder daran, dass ihr die Sicherheit einer großen parlamentarischen Mehrheit erlaubt, tief greifende Veränderungen anzustreben. Von beidem kann unter den gegebenen Umständen nicht die Rede sein.

Regierungsprogramm ohne Mehrheit

Die Ausgangslage ist heute in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Die Regierung May erfreut sich keiner absoluten Mehrheit mehr und will sich in der Not mit einer radikalen Partei aus Nordirland arrangieren, der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP).