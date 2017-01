May will klaren Schnitt: Austritt aus EU-Binnenmarkt

Seit dem Brexit-Votum hat das Pfund an Wert verloren, die Inflation steigt. Ungewissheit über die Zeit nach dem EU-Austritt zeigt in Großbritannien erste Folgen.

Die britische Premierministerin Theresa May macht klar: Großbritannien strebt eine klare Trennung von der EU an.

Großbritannien strebt eine klare Trennung von der EU an. Das Land soll aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten, sagte Premierministerin May in ihrer Grundsatzrede zum Brexit. Ziel sei ein globaleres und starkes Großbritannien. May will das Parlament über den Austrittsvertrag abstimmen lassen.

Großbritannien wolle eine große globale Handelsnation werden, die überall in der Welt beachtet wird, sagte die britische Premierministerin Theresa May in ihrer Grundsatzrede zum Brexit in London. May betont, dass Großbritannien gestärkt aus dem Brexit hervorgehen soll. Das Land solle wahrhaft global sein und bester Freund und Nachbar seiner europäischen Partner. Es sei im Interesse Großbritanniens, dass die EU ein Erfolg bleibt, versicherte sie.

"Nicht halb draußen, halb drinnen"

"Wir werden auf jeden Fall zuverlässiger Partner der Europäischen Union bleiben", betonte May. Großbritannien strebe jedoch eine klare Trennung von der EU - "keine assoziierte Mitgliedschaft an, nicht halb draußen, nicht halb drinnen". "Wir streben nicht nach einem Modell, das andere Länder schon genießen", sagte sie in Anspielung auf Länder wie Norwegen, das kein EU-Mitglied ist, aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat. Großbritannien werde aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion austreten, stellte May klar.

Stattdessen plädiert sie für ein Freihandelsabkommen mit der EU. Das Ziel sei eine neue, konstruktive Partnerschaft mit der EU. Es sollten aber keine neuen Handelsschranken errichtet werden.

Parlament soll über Brexit-Deal abstimmen

May will das Parlament über den Brexit-Deal abstimmen lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen, kündigte sie an.

May betonte, es liege nicht im Interesse des Landes, dass die EU auseinander bricht. Die Entscheidung für den Brexit sei nicht darauf gerichtet, der EU zu schaden. Die Europäer würden auch künftig in Großbritannien willkommen sein, die Briten hoffentlich auch in der EU. "Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa."

Mit einem Brexit-Abkommen ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Sie beginnt mit der förmlichen Austrittserklärung.hatte angekündigt, Brüssel spätestens Ende März über den Austrittswunsch des Landes zu informieren.