Theresa May nach der Wahl

Video Muss May um Amt zittern?

Video Theresa May verpasst Mehrheit

Video May bekommt Regierungsauftrag

Wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale ist völlig offen, ob Premierministerin Theresa May weiterregieren kann. Eine Einschätzung von ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Am 19. Juni sollen die Brexit-Verhandlungen beginnen, so war der Plan vor der Wahl. Nun hat Theresa May keine Mehrheit mehr. Kann der Zeitplan für den Brexit eingehalten werden? Andreas Stamm und Stefan Leifert mit den aktuellen Entwicklungen.

Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Premierministerin May knapp die absolute Mehrheit verpasst. Sie möchte jedoch Regierungschefin bleiben und eine Minderheitsregierung bilden.

Trotz der Wahlschlappe ihrer Konservativen will Großbritanniens Premierministerin Theresa May in ihrem Amt als Regierungschefin bleiben. Möglich ist eine Minderheitsregierung unter Duldung der nordirischen Unionisten-Partei. Auch am Zeitplan für die kommenden Brexit-Verhandlungen mit der EU will May festhalten.

Sie hat hoch gepokert und viel verloren: Premierministerin Theresa May hat mit ihren konservativen Tories die absolute Mehrheit eingebüßt. Nicht nur die Labour-Partei fordert Mays Rücktritt. Doch die 60-Jährige klammert sich ans Amt und will den EU-Austritt mit einer Minderheitsregierung vorantreiben.

Mit bleichem Gesicht und zitternder Stimme tritt Premierministerin Theresa May am frühen Freitagmorgen ans Rednerpult in ihrem Wahlkreis Maidenhead. Ihren Frust kann sie nicht verbergen. Bei der britischen Parlamentswahl verfehlte sie nicht nur den geplanten klaren Sieg, sondern büßte auch noch ihre Regierungsmehrheit ein.

May will DUP ins Boot holen

Ohne Not hatte sie im April eine Neuwahl angekündigt, ermutigt durch schlechte Umfragewerte der oppositionellen Labour-Partei. Die Rechnung ging nicht auf, wie die Auszählung der Stimmen am Freitag ergab: Die Wähler verpassten der Konservativen eine schallende Ohrfeige. Nach der Auszählung verlor Mays Partei mindestens zwölf Sitze im Parlament und verpasste damit die erhoffte Mehrheit. Zurücktreten wollte May deswegen nicht.

Sie werde jetzt eine Regierung bilden, kündigte sie am Freitag in London nach einem Treffen mit Königin Elizabeth II. an. Diese Regierung werde "Gewissheit" bringen und das Land durch die Brexit-Verhandlungen führen. Die sollen, wie von Brüssel vorgeschlagen, planmäßig am 19. Juni beginnen.

Für die neue Regierung will sich May die Unterstützung der nordirisch-unionistischen DUP (Democratic Unionist Party) holen. Nur die Konservativen und die Unionisten hätten die Fähigkeit und den Auftrag, dem Land die dringend notwendige Stabilität zu geben, sagte May.

Corbyns Konzept überzeugte junge Briten

Dass die Premierministerin so hart von den Wählern abgestraft werden würde, hätte sie vermutlich selbst nicht erwartet. Als May antrat, wurde sie noch als Margaret Thatcher mit Herz gefeiert. Doch es gelang ihr nicht, die Bevölkerung zu einen. Sie forderte einen harten Brexit mit Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. Dass fast die Hälfte der Briten beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr für einen Verbleib in der EU gestimmt hatte, ignorierte sie. Ihre Aufrufe zur Einheit blieben hohl.

Labour-Chef Jeremy Corbyn fand hingegen immer mehr Anhänger. Keine Studiengebühren, bessere Gesundheitsversorgung, höhere Steuern für Reiche: Der Altlinke kämpft wie eine Art Robin Hood dafür, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. Sein Konzept spricht vor allem junge Briten an. Manche sagen, er hätte die Labour-Partei mit seinen Anhängern regelrecht gekapert. Mit schmutzigen Tricks der Politik will er aber nichts zu tun haben. Dass er in seinem Wahlprogramm 10.000 Polizisten mehr verspricht, kam bei den Wählern mit Blick auf die Terroranschläge der vergangenen Wochen gut an.

Dagegen wurde im Wahlkampf so manches Hühnchen mit der 60-jährigenMay gerupft. Sie war als frühere Innenministerin für den starken Personalabbau bei der Polizei mitverantwortlich. Auf starke Kritik stießen auch ihre widersprüchlichen Aussagen zum Brexit und zur Neuwahl, die sie ursprünglich nie abhalten wollte.

Richtungsentscheidung für Brexit

Von den 650 Sitzen im britischen Unterhaus gehen nach Auszählung fast aller Bezirke 318 an die Konservativen und 261 an Labour. Damit verloren die Tories zwölf Sitze, Labour gewann 29 hinzu. Für die absolute Mehrheit sind 326 Mandate notwendig.

Die Wahl war auch eine Richtungsentscheidung für die umstrittenen Pläne zum EU-Austritt Großbritanniens. Die Verhandlungen müssen bis Ende März 2019 abgeschlossen sein, sonst scheidet das Vereinigte Königreich ohne Vertrag oder Übergangsregelung aus der EU aus. Die Folgen für Wirtschaft und Bürger wären in diesem Fall kaum absehbar.

May, die einen harten Kurs ohne größere Zugeständnisse an Brüssel vertritt, hatte sich im April selbst für die vorgezogene Abstimmung ausgesprochen - mit dem Ziel, ihre Mehrheit und Rückendeckung in den Verhandlungen zu stärken. Sie hatte das Amt des Regierungschefs von David Cameron übernommen, der nach dem Brexit-Votum der Briten im vorigen Jahr zurückgetreten war.

Wachsende Ungeduld in Brüssel

Labour will einen "weicheren" Brexit und eng mit der EU kooperieren. Parteichef Jeremy Corbyn hatte May aufgefordert, ihren Posten zu räumen. Sie habe Stimmen, Sitze und Vertrauen verloren. Das sei genug, um "zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert". Corbyn brachte eine eigene Minderheitsregierung ins Spiel. Die Liberaldemokraten schlossen derweil Koalitionen aus. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, deren Partei ebenfalls Stimmenverluste verzeichnete, forderte, man müsse nun Abstand von einem "harten" Brexit nehmen.

Bei der EU wächst die Ungeduld. "Soweit es die EU-Kommission betrifft, können wir mit den Verhandlungen morgen früh um halb zehn beginnen", sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker. "Wir warten also auf Besucher aus London."

Deutsche Reaktionen

In Deutschland waren die Reaktionen auf die Wahl gemischt. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) meinte, May habe die Wahl zu einer Abstimmung über den Brexit gemacht: "Sie hat gesagt, sie will eine starke Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union. Die hat sie nicht bekommen. Ich finde, die britischen Bürgerinnen und Bürger haben gezeigt, dass sie mit sich nicht spielen lassen wollen."

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bezeichnete das Wahlergebnis als "schallende Ohrfeige" für Brexit-Befürworter. Im Londoner Parlament gebe es nun eine Mehrheit von Brexit-Skeptikern. "Ich glaube, dass da jetzt eine große Dynamik reinkommt." Europa brauche Solidarität und Kooperation und nicht die "Rückkehr zum Ultranationalismus", wie er in manchen Ländern "geradezu systematisch propagiert" werde. Der Chef der EU-feindlichen britischen Partei Ukip, Paul Nuttall, trat nach einem desaströsen Ergebnis seiner Partei bei der Wahl zurück.

Europas Börsen reagierten am Freitag mit leichten Gewinnen auf die Schlappe Mays. Allerdings büßten sie einen Teil der Aufschläge danach wieder ein. Einige Ökonomen schätzen, dass ein britischer EU-Austritt mit einer strikten Trennung etwa in Handels- oder Arbeitsmarktfragen nun weniger wahrscheinlich wird. "Der harte Brexit wurde gestern abgewählt", meinte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer.