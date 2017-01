Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

Einen Tag nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sind in vielen Städten der USA zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. In Washington beteiligten sich hunderttausende Menschen an einer Großdemonstration.

So hat sich Donald Trump seinen ersten vollen Tag im Amt sicher nicht vorgestellt. Hunderttausende Menschen allein in den USA marschieren gegen ihn. Es ist ein krasser Gegensatz zum Jubel und Pomp des Vereidigungstages - und ein Zeichen der Spaltung Amerikas.

Es war ein anderes Washington, das US-Präsident Donald Trump an seinem ersten vollen Amtstag erlebte. Protestplakate statt Fahnen, zornige Sprechchöre statt Jubel und Blaskapellen, ein Meer pinkfarbener Strickmützen statt roter Trump-Kappen: Krasser hätten die Gegensätze zum umjubelten Vereidigungsfestival vom Freitag nicht sein können.

Ein Riss geht durch Amerika

Dies hier am Tag danach war ein Teil des "anderen" Amerika - Menschen, die fürchten, dass Trump ihr Land und ihre Rechte um Jahre zurückwerfen könnte. Umfragen zufolge zog Trump mit so geringen Sympathiewerten ins Weiße Haus ein wie kein anderer designierter Präsident vor ihm. Und wenn er es auch stets herunterzuspielen versucht: Er gewann dank des Wahlsystems in den USA, seine Gegnerin Hillary Clinton kam auf fast drei Millionen Stimmen mehr als er. Aber das alles sind nur Zahlen.

Die Proteste vom Samstag waren plakativ, zu hören und zu sehen. Sie führten geballt die tiefe Spaltung im Land vor Augen, die mit Trumps feurig-radikaler Antrittsrede vom Freitag womöglich noch tiefer geworden ist.

Proteste in hunderten Städten

"Women's March on Washington" - Frauenmarsch auf Washington - war die Massenkundgebung am Samstag in der US-Hauptstadt überschrieben, begleitet von hunderten "Schwesternmärschen" in anderen amerikanischen Städten, aber auch im Ausland. Doch es waren längst nicht nur Frauen, die sich zum Auftakt von Trumps Amtszeit Gehör verschaffen wollten, auch viele Männer machten mit.

Es war noch dunkel in Washington, als die mit Demonstranten überfüllten U-Bahnen und die meisten von bis zu 2.000 angekündigten Bussen mit Protestierenden eintrafen. Und es war wieder dunkel, als die Menschen immer noch zu Tausenden die Hauptstraße entlang der Mall, der Museumszeile im Herzen der Stadt, bevölkerten.