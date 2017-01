50.000 Männer wurden in Deutschland wegen homosexueller Handlungen verurteilt. Der Paragraph wurde 1994 zwar abgeschafft, doch die Urteile haben Bestand. Das will Justizminister Maas nun ändern.

von Dominik Rzepka

Es ist ein eindeutiges Ergebnis: 83 Prozent der Deutschen sind dafür, dass Lesben und Schwule heiraten können - so viele wie noch nie. Eine aktuelle Studie des Bundes zeigt, wie tolerant das Land beim Thema Homosexualität ist. Allerdings nur, wenn es nicht um die eigenen Kinder geht.

Noch ist es in Deutschland nicht möglich: Die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. 83 Prozent der Deutschen finden das veraltet und unterstützen die Ehe für alle. Diesen Wert hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in einer repräsentativen Studie ermittelt. Nie war er so hoch. Zum Vergleich: In einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2006 sprachen sich seinerzeit etwa 65 Prozent für eine völlige Öffnung der Ehe auch für homosexuelle Paare aus.

Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF / Koch

"Das zeigt, dass die Gesellschaft hier viel weiter ist als die Politik“, sagt Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Der Gesetzgeber dürfe nicht länger hinauszögern, was eine Mehrheit längst für selbstverständlich halte. "Wir brauchen eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und die vollständige rechtliche Gleichstellung, auch bei der Adoption.“ Sonderregelungen wie die sogenannte "Homo-Ehe", also die eingetragene Partnerschaft zwischen Schwulen und Lesben, würden von den meisten Menschen zu Recht als benachteiligend empfunden, so Lüders. Insofern sei es "ein trauriges Zeichen", dass es die Ehe für alle in Deutschland noch nicht gebe - anders als in 14 anderen europäischen Staaten.

75 Prozent sind für das Adoptionsrecht von Homosexuellen

Laut der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie spricht sich auch eine klare Mehrheit von 75 Prozent dafür aus, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Etwa Zweidrittel der Befragten sind außerdem der Meinung, dass homosexuelle Paare ingleichem Umfang Unterstützung bei der künstlichen Befruchtung erhalten sollten wie heterosexuelle Paare. Die Studie spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Zustimmung hier insgesamt geringer ausfalle als etwa beim Punkt "Ehe für alle".

Auch abwertende Einstellungen gegen Homosexuelle zeigt die Studie auf: 18 Prozent der Befragten halten Homosexualität für unnatürlich, knapp zehn sogar für unmoralisch. 38 Prozent der Befragten geben an, sie empfänden sich öffentlich küssende Männer als unangenehm. Und etwa 44 Prozent finden, Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen. Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass 80 Prozent der Befragten der Aussage zustimmten, homo- und bisexuelle Menschen würden in Deutschland nach wie vor diskriminiert.

Toleranz ja - aber weniger, wenn es ums eigene Kind geht

Insgesamt zeigt die Studie, dass die Einstellungen gegenüber Homosexuellen in Deutschland zunehmend von Toleranz geprägt sind. Eine übergroße Mehrheit von 95 Prozent begrüßt es etwa, dass Homosexuelle gesetzlich vor Diskriminierung geschützt werden. Allerdings gibt es laut Studie auch eine Einschränkung: "Je stärker das Thema ins Private hineinreicht, desto mehr Vorbehalte zeigen sich", heißt es. Will sagen: Etwa 40 Prozent der Befragten wäre es unangenehm, wenn die eigene Tochter lesbisch oder der eigene Sohn schwul wäre.

Eine generelle Abwertung von Schwulen und Lesben lasse sich aus diesen Antworten jedoch nicht ableiten, so die Verfasser der Studie. Zunächst einmal betreffe das Thema sexuelle Orientierung des eigenen Kindes die Menschen einfach mehr. Mit "ist mir egal" antworteten bei dieser Frage deutlich weniger der Befragten als bei den anderen Fragen. Für die Studie wurden im Oktober und November 2016 rund 2.000 Personen ab 16 Jahren befragt - die meisten per Festnetz, etwa ein Viertel aber auch über eine Mobilfunknummer.

Dem Autor auf Twitter folgen: @dominikrzepka