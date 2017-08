Bei dem größten Cyber-Angriff der Geschichte wurden weltweit zigtausende Computer lahmgelegt. Auch die Bahn und Krankenhäuser sind betroffen. In mehr als 100 Ländern sind Rechner mit einem schädlichen Programm infiziert worden.

von Peter Welchering

Die Zahl der Cyberattacken wird zunehmen. Da sind sich die Fachleute einig. Doch die IT-Sicherheitsbehörden sind hier völlig überfordert. Sie leiden vor allen Dingen unter Personalmangel. Und der wird sich noch verstärken.

Die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. "Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 etwa zwei Millionen Sicherheitsexperten weltweit fehlen werden", sagt Hans-Peter Bauer, Chef des IT-Sicherheitsunternehmens McAfee.

Appell an die Politik

Auf Deutschland bezogen sind das immerhin rund 160.000 Sicherheitsspezialisten, die Cyberangriffe auf Krankenhäuser, Bankautomaten oder Kraftwerke abwehren sollen. Der Missstand ist allgemein bekannt. "Wir brauchen hier dringend eine Initiative der Bundesregierung", fordert Hans-Peter Bauer.

Doch die hält sich spürbar zurück und verweist auf die Länderhoheit in Sachen Bildungspolitik. Und dazu zähle nun einmal auch die Ausbildung von IT-Sicherheitsexperten in den entsprechenden Studiengängen. Lediglich für die Bundeswehr und deren Universitäten fühlt man sich in Berlin zuständig.

Bundeswehr hofft auf die Cyberreserve

Ein entsprechender Studiengang mit Inhalten aus der digitalen Forensik entsteht derzeit an der Universität der Bundeswehr in München. 70 Absolventen pro Jahr sollen die neue aufgestellte Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum verstärken. Aktuell sucht die Bundeswehr händeringend 1.800 IT-Sicherheitsspezialisten. Am Arbeitsmarkt sind IT-Sicherheitsexperten kaum zu rekrutieren. Große Unternehmen werben gut ausgebildete Cyberspezialisten mit immer höheren Gehältern und zusätzlichen Annehmlichkeiten ab.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will dem Mangel mit einer neu aufzustellenden Cyberreserve abhelfen. Dort sollen auch Nerds als Reservisten angeworben werden, die den Personalmangel in der IT-Sicherheit durch Wehrübungen lindern sollen.

Charmeoffensiven sollen den Nachwuchs begeistern

Ob das klappen wird, ist fraglich. Andere Dienststellen, die für IT-Sicherheit zuständig sind, haben zudem solche Reservemöglichkeiten nicht. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik versucht es deshalb mit einer Charmeoffensive.