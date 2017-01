Wohnungssuche in der Großstadt - ein Albtraum. Betrüger machen im Internet damit noch Geschäfte: Sie bieten Wohnungen an, die es gar nicht gibt.

Bezahlbar und im Idealfall auch noch schön: eine Wohnung zu finden, ist schwer. Besonders in Großstädten. Geflüchtete haben da kaum eine Chance. Dass Wohnungen auch auf dem Schwarzmarkt vertickert werden, ist bekannt. Viel getan wird dagegen nicht. Für die Grünen ist Zeit zum Handeln.

Längst könnten viele Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland kamen, aus den Massenunterkünften ausziehen. Wenn sie denn eine Wohnung fänden. Neben dem Einstieg auf dem Arbeitsmarkt ist die Suche danach zurzeit das Hauptthema bei den Ehrenamtsinitiativen. Ohne dass ein Deutscher zur Wohnungsbesichtigung mitgeht und zumindest mündlich bürgt, geht überhaupt nichts. Und dann dauert es noch Monate.

Trotzdem passiert so etwas: 1.000 Euro Maklergebühren, die bezahlt werden, ohne dass eine Wohnung vermittelt wird. Oder 2.000 Euro - die besichtigte Wohnung ist aber überhaupt nicht frei. Von Berlin und anderen Städten gibt es Berichte, wonach sich ein Schwarzmarkt entwickelt hat: Objekte aus Wohnungsbaugesellschaften werden - entweder direkt oder über Mittelsmänner - gegen Schmiergeld in vierstelliger Höhe vermietet. Für die Grünen Zeit zum Handeln.

"Keine darüber hinausgehende Informationen"

Christian Kühn, wohnungsbaupolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, hat deswegen eine Anfrage gestellt: "Welche Kenntnis hat die Bundesregierung zum Wohnungs-Schwarzmarkt für Flüchtlinge und wie will sie dagegen vorgehen?" Im Anhang ein Bericht des Deutschlandfunks, der detailliert beschreibt, wie der Schwarzmarkt in Berlin, Leipzig und Duisburg funktioniert. Mit vielen Hinweisen von den Opfern selbst, wie und wo die Geschäfte abgewickelt werden. Antwort der Bundesregierung: Ihr sei "keine über den von Ihnen zitierten Radiobericht hinausgehende Information zu Schwarz-Wohnungsmärkten und kriminelle Handlungen im Rahmen der Wohnungsvergaben durch Wohnungsbaugesellschaften bekannt", so Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin im Bundesbauministerium von Ministerin Barbara Hendricks (SPD).

Wenn bei den Wohnungsbaugesellschaften etwas schief läuft, schreibt Schwarzelühr-Sutter, dann seien in erster Linie diese und als Eigentümer die Kommunen verantwortlich. Allerdings habe das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die auch die "kriminelle Vergabe von Wohnungen" untersucht.

Grüne: Chance verpasst

Zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Erstens: Dass es einen Schwarzmarkt gibt, leugnet das Bundesbauministerium nicht. "Dass so ein Schwarzmarkt überhaupt möglich ist, zeigt einmal mehr, wie stark unsere Wohnungsmärkte in Schieflage geraten sind", sagt Grünen-Politiker Kühn. Es würde mit "Menschen Geschäfte gemacht, die momentan keine Chance“ auf dem Wohnungsmarkt hätten. Es sei doch "völlig verständlich, dass man so schnell wie möglich raus möchte aus der Sammelunterkunft“.

Zweitens: Die Bundesregierung schiebt den Schwarzen Peter an die Kommunen weiter. Sie tue so, sagt Kühn, als ob sie nichts dagegen tun könne. "Dabei ist es Aufgabe der Bundesregierung, eine Wohnungspolitik zu machen, die solchem Treiben den Nährboden entzieht und ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt." Die Chancen dazu habe die Koalition jedoch "in dieser Legislatur verpasst".

Wohnungsbaugesellschaften setzen auf Hausmeister

Wie weit sich dieser Schwarzmarkt bundesweit allerdings schon ausgebreitet hat, ist in der Tat schwer abzuschätzen. Anruf bei sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in Städten mit hohen Mieten: Stuttgart, München und Berlin. Tenor bei allen sechs: Bei uns nicht. "Fälle von illegaler Weitervermietung an Flüchtlinge sind uns nicht bekannt. Eine kommerzielle Untervermietung ist vertraglich ausgeschlossen", teilt etwa Sabine Sommer, Konzernsprecherin bei der Gewofag München, mit. In Berlin und Stuttgart verweist man zudem auf eine Art internes Sicherungssystem: Die Hausmeister, so Peter Schwab, Sprecher der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft, "kennen ihre Bestände und wissen, wer neu eingezogen ist und wer nicht." Würde eine Wohnung an- und dann unter der Hand weitervermietet, würde es auffallen, so Schwab.