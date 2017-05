Abwehrspieler Emanuel Pogatetz wechselt ablösefrei von Union Berlin in seine österreichische Heimat, zum Erstliga- Aufsteiger Linzer ASK. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Der 61-malige österreichische Nationalspieler Pogatetz, der in seiner Karriere unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96, VfL Wolfsburg und den 1. FC Nürnberg aktiv war, unterzeichnete in Linz einen Vertrag bis zum 30.Juni 2018. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 34-Jährige sechs Zweitliga- Partien für Union.