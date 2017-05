Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steuern die Grünen auf die Oppositionsbank zu. Denn für die Fortsetzung der rot-grünen Regierungspartnerschaft wird es eng, die CDU liegt laut ZDF-Politbarometer Extra knapp vorne. Und die Grünen lehnen ein mögliches Bündnis mit FDP und CDU kategorisch ab.

In Nordrhein-Westfalen scheinen die Grünen noch vor der Landtagswahl am Sonntag die Oppositionsbänke zu reservieren. Grund sind Festlegungen, mit wem man nicht regieren will. Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann schließt ein Bündnis mit CDU und Liberalen aus. "Die FDP verweigert in einer Weise den Blick auf das, was zu tun ist, dass ich keine gemeinsame Grundlage sehe." FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner wiederum steht nach eigenen Worten nicht für ein Bündnis mit SPD und Grünen bereit. Und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat für die SPD erklärt, mit der Linkspartei werde keine Regierung gebildet. Damit scheinen alle Dreier-Konstellationen, die die Grünen ins Kabinett hieven könnten, vom Tisch zu sein: CDU/FDP/Grüne, SPD/FDP/Grüne und SPD/Linkspartei/Grüne.

Mit ihrem Bannspruch gegen eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP bricht Löhrmann mit einer der zentralen Lehren aus der Niederlage bei der Bundestagswahl 2013. Rechnerisch hätte es vor vier Jahren für Schwarz-Grün gereicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel war nicht abgeneigt. Aber vor allem der linke Flügel der Partei konnte sich nicht vom monatelang beworbenen rot-grünen Wunschprojekt lösen. Um sich fortan keine Machtoption zu verbauen, kam danach die "Ausschließeritis" auf den Index politischer Fehler. Im Klartext: Außer mit der AfD sind die Grünen normalerweise grundsätzlich zu Bündnissen mit allen Parteien bereit.

Grüne im Umfragetief seit Schulz Kanzlerkandidat ist

Löhrmann brach mit dieser inoffiziellen Regel unter dem Eindruck katastrophaler Umfragewerte. 2012 waren die Grünen mit 11,3 Prozent wiedergewählt worden, kurz vor der Landtagswahl liegen sie im Politbarometer Extra zu Nordrhein-Westfalen vom 11. Mai bei 6,5 Prozent. Eine Wiederwahl der rot-grünen Landesregierung würde angesichts der Erhebungen an ein Wunder grenzen. Der Trend ist teilweise hausgemacht. Der Zorn vieler Wähler über die von neun auf acht Jahre verkürzte Gymnasialzeit trifft Bildungsministerin Löhrmann. Andererseits bleibt auch NRW vom Bundestrend nicht verschont. Seitdem Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde, verharren die Grünen im Umfragetief.

Der Versuchung, abgesehen von der AfD auch andere Parteien als Partner auszuschließen, haben die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, widerstanden. "Wir gehen in diese Bundestagswahl nicht mit einer Koalitionsaussage, sondern werben für uns Grüne und nicht für irgendeine Konstellation", bekräftigt Göring-Eckardt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich eine grundsätzliche Offenheit für andere Partner nach der NRW-Wahl halten lässt. Sollten die Grünen mit ihrer Absage an eine Jamaika-Koalition, die implizit auch eine Zusammenarbeit mit der CDU ausschließt, erfolgreich sein, dürfte das auch Schwarz-Grün im Bund erschweren.

In CDU gebe es Verschiebung nach rechts

Auch unabhängig vom Ergebnis in NRW stellt sich die Frage, ob die Grünen bis zur Bundestagswahl am 24. September ihren Kurs halten können. "Wenn die Union eine Rote-Socken-Kampagne fährt und vor Rot-Rot-Grün warnt, dann wird auch die Strategie der Eigenständigkeit immer schwieriger, weil die Leute ja dann mit Fug und Recht wissen wollen, was sie kriegen, wenn sie grün wählen", sagt der Berliner Politologe Oskar Niedermayer.

Für Löhrmann steht fest, dass die Grünen in einem Lagerwahlkampf sind: "Es ist eine Richtungswahl." An die Adresse der CDU sagt sie: "Diese Leitkulturdebatte ist so billig, sie wird einem aufgeklärten Verständnis unseres Grundgesetzes nicht gerecht." Auch CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet liege auf dieser Linie.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte mit Thesen zu Eigenschaften der deutschen Gesellschaft vor dem Hintergrund der Einwanderung von Ausländern einen Streit über gesellschaftliche Normen ausgelöst. Aus Sicht Löhrmanns zeigt dies, dass es in der CDU eine Verschiebung nach rechts gibt. "Da sind die Grünen die Partei, die die Fahne hochhält."