Das Wahljahr 2017: Der Konflikt ist nach wie vor da. Die CSU fordert die Obergrenze, schreibt sie in den "Bayernplan", eine Art CSU-Wahlprogramm. Horst Seehofer verspricht: Ohne eine Obergrenze werde er keinen Koalitionsvertrag nach der Wahl unterschreiben. Angela Merkel lehnt die Obergrenze nach wie vor ab. Es kommt zwar zu einem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU. Doch die Obergrenze fehlt hier.

Im Wahljahr wird dieser Konflikt allerdings kaschiert. Horst Seehofer gibt Interviews, in denen er auf eine veränderte Situation hinweist. "Der Kurs in Berlin hat sich verändert", sagt er zum Beispiel in der ARD. Die Zuwanderung habe deutlich nachgelassen. Der Sound im Wahlkampf: Ja mei, uns eint doch viel mehr, als uns trennt.

Seehofer stellt sich bei gemeinsamen Auftritten demonstrativ an Merkels Seite. In Bierzelten verweist er darauf, dass es Deutschland mit Merkel an der Spitze gut gehe. Auf den CSU-Schildern steht: "Klar für Merkel".