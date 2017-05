Ein Großer der Grunge- und Alternative-Rock-Szene ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben: Chris Cornell. Die Todesursache ist unklar. Mit mindestens zwei Liedern hat er sich bei den Fans unsterblich gemacht: "Black Hole Sun" mit seiner Band Soundgarden und "You Know My Name" aus "Casino Royale".

Chris Cornell starb in Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Seine Frau Vicky und die Familie seien schockiert von seinem "plötzlichen und unerwarteten Ableben" und werden eng mit dem Gerichtsmediziner zusammenarbeiten, um die Ursache zu finden, wie Cornells Sprecher Brian Bumbery mitteilte. Cornell gehörte zu den Mitbegründern der Grunge-Bewegung in der 1990er Jahren.

Am Mittwochabend noch auf der Bühne

Noch am Mittwochabend hatte Cornell mit seiner Band Soundgarden ein Konzert in Detroit gegeben. Vor dem Auftritt hatte der Musiker seinen letzten Tweet abgesetzt: Ein Bild vom Auftrittsort, dem "Fox Theatre" und die Worte "#Detroit - endlich zurück in Rock City!!!".

Ebenso wie Nirvana-Frontmann Kurt Cobain stammte Cornell aus Seattle, wo der Grunge geboren wurde. In seiner Jugend begann Cornell als Schlagzeuger, schmiss die High School und arbeitete als Koch, bevor er seine Gruppe Soundgarden gründete.

Mit seiner starken, fast vier Oktaven umspannenden Gesangsstimme war Cornell eine der führenden Stimmen der Grunge-Bewegung der 1990er Jahre. Das dritte Studioalbum der 1984 gegründeten Band Soundgarden, "Badmotorfinger", brachte 1991 äußerst populäre Singles hervor: "Jesus Christ Pose", "Rusty Cage" und "Outshined". Soundgardens Album "Superunknown" schaffte es auf Platz eins der Billboard 200 und wurde 1995 für einen Grammy als Beste Rock-Platte nominiert. Darauf enthalten waren die Hitsingles "Spoonman", "Fell on Black Days", "Black Hole Sun", "My Wave" und "The Day I Tried to Live".

Weitere Links

Stiftung für arme Kinder gegründet

Soundgarden lösten sich 1997 wegen Spannungen in der Band auf. Cornell verfolgte anschließend eine Solokarriere. 2001 schloss er sich Audioslave an, einer Gruppe, zu der die ehemaligen Mitglieder von Rage Against The Machine, Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford, gehörten. Die Band veröffentlichte drei Alben in sechs Jahren. Audioslave gingen 2007 auseinander. Im Jahr davor sang Cornell den Titelsong "You Know My Name" zum James-Bond-Film "Casino Royale". Cornell und Soundgarden kamen 2012 wieder zusammen und veröffentlichten das sechste Studioalbum der Band, "King Animal". Doch an die früheren Erfolge konnte die Band nicht mehr anknüpfen.

Neben seiner Musik war der Musiker in Wohltätigkeitsarbeit involviert. Er gründete die Chris And Vicky Cornell Foundation, um Kinder zu unterstützen, die mit Herausforderungen wie Obdachlosigkeit, Armut, Missbrauch und Vernachlässigung konfrontiert sind.