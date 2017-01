von Stefan Leifert, Brüssel

Zehn Seiten umfasst der Katalog mit Fragen an den neuen EU-Haushaltskommissar Oettinger vor dem EU-Parlament. Mit dem Brexit, einem zentralen Thema für den Haushalt, beschäftigt sich eine kurze Frage. Ganze 17 drehen sich um "Pflicht-Homoehe", "Schlitzaugen" und Flüge mit Lobbyisten.

Günther Oettinger wird sie nicht mehr los, seine Hamburger Rede vom Oktober 2016. Auch heute will das EU-Parlament dem EU-Kommissar seine als rassistisch und homophob verstandenen Äußerungen um die Ohren hauen – und seinen Karrieresprung zum EU-Haushaltskommissar vermiesen.

ZDF-Korrespondent Stefan Leifert.

Verhindern wird das EU-Parlament aber nicht, dass Günther Oettinger zu einer zentralen Figur der EU-Kommission rund um Jean-Claude Juncker wird. Dafür reicht die Macht des Parlaments nicht aus. Juncker hat Oettinger mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zum EU-Haushaltskommissar befördert – trotz Protesten von vielen Seiten. Vor allem Grüne und Linke sprechen Oettinger die Eignung für den neuen Job ab, zu dem auch die Personalverantwortung für über 30.000 Beamte der EU-Kommission zählt.

Weiter in den Schlamassel geritten

In seiner Hamburger Rede vor Unternehmern hatte Oettinger Mitglieder einer chinesischen Delegation als "Schlitzohren und -augen" bezeichnet. In einer anderen Passage sprach er ironisch von einer "Pflicht-Homoehe", die Deutschland einführen wolle – es sollte eine Kritik an den seiner Meinung nach falschen Schwerpunkten der Bundesregierung sein.

Es war wie so oft bei politischen Skandalen und Skandälchen: Weniger mit seinen Äußerungen selbst, sondern vor allem mit der Art sich zu verteidigen, ritt Oettinger sich weiter in den Schlamassel. Zunächst äußerte Oettinger sich gar nicht und ließ alles so stehen, dann distanzierte sich die Kommission, schließlich, nach einer Woche, bedauerte Oettinger eventuelle Missverständnisse. Er habe "frei von der Leber weg" gesprochen, man möge nicht jedes Wort wägen. Für die Kommission war die Sache damit erledigt.

Fragen nach der Unabhängigkeit

Für viele im EU-Parlament hingegen nicht. Viele, vor allem aus den Reihen von Grünen und Linken, werden heute Abend jedes Wort auf die Goldwaage legen. Was sollten seine Äußerungen in Hamburg? Was wird Oettinger gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben tun? Wie stellt er sich die Zusammenarbeit mit China vor dem Hintergrund seiner Hamburger Worte vor? Oettinger wird nochmal zu jedem seiner umstrittenen Hamburger Sätze Stellung beziehen. Auch ein Flug in der Maschine des ehemaligen Daimler-Managers Klaus Mangold wirft in den Augen vieler Abgeordneter Fragen nach Oettingers Unabhängigkeit auf.

Die Anhörung im Parlament dürfte unangenehm für Oettinger werden. Gefährlich aber wird sie ihm nicht. Dem Parlament fehlt die Macht dazu, den Wechsel eines Kommissars auf ein anderes Ressort zu verhindern. Das Parlament kann nur die Kommission als Ganzes ablehnen. Zu dieser drastischen Maßnahme wird es sich nicht hinreißen lassen. Nicht wegen einer misslungenen Rede in Hamburg.

