Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Sydney wegen einer Rückenverletzung auf sein Viertelfinale gegen Viktor Troicki verzichtet. Inwieweit die Verletzung einen Start bei den am Montag beginnenden Australian Open gefährden könnte, ist noch nicht bekannt. Kohlschreiber hatte in Sydney bislang gute Form gezeigt. Den Italiener Fabio Fognini hatte er zum Auftakt ebenso in zwei Sätzen bezwungen wie im Achtelfinale den Australier Jordan Thompson. Bei den Australian Open ist Kohlschreiber als zweitbester Deutscher hinter dem Hamburger Alexander Zverev an Position 32 gesetzt.