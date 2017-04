Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

von Joachim Pohl, ZDF-Rechtsexperte

Der türkische Präsident Erdogan überlegt, die Todesstrafe einzuführen - und will auch die in Deutschland lebenden Türken darüber abstimmen lassen. Berlin könne das untersagen, meint ein Gutachten des Bundestags.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, die Wiedereinführung der Todesstrafe anzusteuern. Notfalls über ein Referendum, bei dem auch die in Deutschland lebenden Türken mitabstimmen sollen. Stellt sich die Frage: Geht das denn? Ein am Freitag veröffentlichtes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags versucht, die Frage zu beantworten. Ergebnis: Die Bundesregierung könnte solch eine Abstimmung durchaus verbieten.

Joachim Pohl, ZDF-Rechtsexperte.

Quelle: ZDF, Rico Rossival

Denn völkerrechtlich hat es die Bundesregierung in der Hand, ausländische Wahlen oder Abstimmungen auf deutschem Boden zuzulassen oder nicht. Grundsätzlich sagt sie in der Praxis dazu auch "ja". So wie vor einer Woche bei den Franzosen, die sich hier an der Präsidentschaftswahl in Frankreich beteiligen konnten. Oder beim letzten Referendum der Türkei über ein neues Präsidialsystem. Da ließ die Bundesregierung neben den Wahlurnen in türkischen Konsulaten sogar einige Wahllokale zu. Aus welchen außenpolitischen Überlegungen und Rücksichtnahmen auch immer.

Der Türkei bleiben die Botschaft und die Konsulate

Dieses Mal läge allerdings die politische Latte für Deutschland höher. Denn es geht nicht - wie bei dem ersten Referendum - um die Bedenken, ob die Türkei auch in Zukunft noch eine Demokratie bleibt. Dieses Mal geht es um einen fundamentalen Verstoß gegen Menschlichkeit und Menschenwürde: die Todesstrafe. Sie ist im deutschen Grundgesetz sowie in der Europäischen Menschenrechtskonvention abgeschafft und hierzulande geächtet. Eine ausländische Abstimmung in Deutschland über die Todesstrafe stieße also zwangsläufig an eine rote Linie und müsste politisch ausdiskutiert und entschieden werden.

Rechtlich gesehen kann die Bundesregierung zur Abstimmung "nein" sagen. Das wissenschaftliche Gutachten des Bundestages wirft sogar die Frage auf, ob es vor dem Hintergrund der Todesstrafe nicht sogar eine Pflicht der Regierung geben kann, dies zu tun. Aber selbst wenn: Erdogan könnte versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Immerhin blieben ihm als Orte für die Wahl die türkische Botschaft und die türkischen Konsulate.

Diese dürfen eigentlich nur zu diplomatischen oder konsularischen Zwecken genutzt werden. Ein Verstoß, wie etwa die Abstimmung zur Todesstrafe, rechtfertige es aber "wohl kaum", dass das "Prinzip der Unverletzlichkeit diplomatischer Räumlichkeiten" durchbrochen werde, so die Wissenschaftler des Bundestages. Der deutsche Staat könnte also dort keinen Einfluss nehmen.

Diskussionsebene ist europäisch

Aber die Bundesregierung kann laut sagen, was man hierzulande von der Todesstrafe hält, nämlich absolut nichts. Allerdings: Viele Staaten sind den internationalen Vereinbarungen zur Abschaffung der Todesstrafe nicht beigetreten, ihr Verbot ist also noch kein universell geltendes Völkerrecht. Sollte die Türkei die verpönte Strafe wirklich einführen, wandert das Thema ohnehin auf die europäische Reaktionsebene. Dann muss die europäische Politik beweisen, wo sie ihre rote Linie sieht und wie sieht gedenkt, diese zu verteidigen.