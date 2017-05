von Christoph Schneider

Seit Wochen gibt es im NSU-Prozess außer den üblichen Wortgefechten und Befangenheitsanträgen nur ein großes Thema: Ist die Hauptangeklagte Beate Zschäpe voll schuldfähig oder nicht? Nun sagte der dritte - von der Verteidigung engagierte - Gutachter aus.

Gerichtssachverständiger Saß

In großen Strafverfahren ist es Usus, dass das Gericht selbst zu Beginn eines Prozesses einen Sachverständigen bestellt. Und der durfte dann auch als erster Experte aussagen - der vom 6. Senat bestellte Prof. Henning Saß, ein anerkannter Gerichtspsychiater schon in vielen anderen Verfahren. Saß hat an fast jedem der weit über 300 Prozesstage die Hauptangeklagte persönlich beobachtet, kennt die umfangreichen Akten. Doch ein Gespräch mit ihm hat Zschäpe immer abgelehnt.

Saß' Gutachten ist trotzdem eindeutig - Beate Zschäpe danach voll schuldfähig. Denn Saß hält die mutmaßliche NSU-Terroristin auch weiterhin für gefährlich. Das heißt, im Fall einer Verurteilung käme die volle Härte des Gesetzes auf sie zu. Zschäpe droht damit nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, sondern auch die Sicherungsverwahrung - sollte der Staatsschutzsenat um Richter Manfred Götzl diesem Gutachten folgen. Um Saß etwas entgegenzusetzen, haben die Verteidiger von Beate Zschäpe umgehend reagiert und weitere Sachverständige um eine Einschätzung der Schuldfähigkeit ihrer Mandantin gebeten.

Gutachter Faustmann

Ende April sagte zunächst der von Zschäpes ursprünglichen Verteidigern Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl bestellte Pedro Faustmann aus, der eine grundsätzliche Kritik an der Methode übte. Faustmann, Professor für Neurologie und Neuroanatomie an der Ruhr-Uni Bochum, warf Saß eine wissenschaftlich oft ungenaue Argumentation vor. Beispielsweise würden in Saß' Gutachten Begriffe wie "Tendenz" nicht wissenschaftlich eingegrenzt. So beinhalte "Tendenz" eine vorweggenommene Wertung und sei wissenschaftlich nicht überprüfbar. Um die Frage, ob Zschäpe schuldfähig ist, ging es in Faustmanns Gutachten nicht.

Gutachter Bauer

Mit Spannung wurde nun die Aussage des Freiburger Psychiaters Joachim Bauer erwartet. Bauer war von Zschäpes neuem Verteidiger Mathias Grasel beauftragt worden. Mit ihm sprach Zschäpe auch mehrfach persönlich im Gefängnis - insgesamt 14 Stunden.Zschäpe leide an einer schweren dependenten (abhängigen) Persönlichkeitsstörung, sei abhängig gewesen von ihrem Liebhaber Uwe Böhnhardt, der sie auch körperlich misshandelt habe, sagte Bauer am Mittwoch in seinem Vortrag vor Gericht. Daher bescheinigte er der Hauptangeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit.

Für die nächsten Prozesstage ab Mitte Mai hat das Gericht zunächst die beiden Sachverständigen Henning Saß und Joachim Bauer geladen. Die werden sich dann den Fragen aller Beteiligten - Gericht, Bundesanwaltschaft und Nebenkläger - stellen. Ob es zu einer Schlacht der Gutachter kommt, wird sich zeigen. Das Aufeinandertreffen von Saß und Faustmann soll dann einige Tage später folgen. Entscheidend aber am Ende: Welchem Gutachter folgt das Gericht? So oder so - der NSU-Prozess ist dabei, auf die Zielgerade einzubiegen.