Der Mann, der am Freitag eine Messer-Attacke in einem Supermarkt in Hamburg verübte, war den Behörden als Islamist bekannt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Neben religiösen Beweggründen gebe es auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung.

Die Messerattacke von Hamburg scheint geklärt. Gegen den Täter wurde Haftbefehl erlassen, der Tatablauf ist geklärt. Die Frage, ob den Behörden Fehler im Umgang mit dem 26-Jährigen unterlaufen sind, ist nicht entscheidend. Denn selbst wenn alles korrekt lief - nichts schützt vor dem nächsten solchen Fall.

Der blutige Anschlag von Hamburg weist traurige Parallelen zu früheren Anschlägen auf. Doch vieles ist auch komplett anders - und rätselhaft. Wer ist dieser Mann, der mit einem Messer auf Passanten losging? Und was löst dieser Vorfall nun politisch aus?

Der Täter ist kein Unbekannter. Der junge Mann, der als Asylbewerber nach Deutschland kam, fiel schon vor einer Weile auf. Plötzlich trank er keinen Alkohol mehr, feierte nichtmehr, zog sich zurück, betete oft, sprach viel über den Koran, zitierte in Flüchtlingscafés lautstark Koran-Verse.

Als nicht gefährlich eingestuft

Einem Freund war das nicht geheuer, er meldete sich bei der Polizei und berichtete von den Veränderungen. Verfassungsschützer statteten dem Verdächtigen einen Besuch ab. Sie befragten ihn, holten Erkundigungen ein, speicherten ihn als Verdachtsfall unter 800 anderen Islamisten der Stadt. Doch sie stuften ihn nicht als gefährlich ein. Ein Fehler.

Eben dieser junge Mann ging am Freitagnachmittag in einen Supermarkt in Hamburg-Barmbek mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf mehrere Menschen los und tötete einen Mann. Sieben weitere wurden verletzt. Was trieb den 26-Jährigen zu dieser Tat?

Keine eindeutigen Antworten

Noch gibt es darauf keine eindeutigen Antworten. Die Hamburger Sicherheitsbehörden sprechen von einer schwierigen "Gemengelage": Es gebe einerseits Hinweise auf religiöse Beweggründe und islamistische Motive, aber auch auf eine "psychische Labilität". Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß beschreibt den Verdächtigen als "destabilisierte" und "verunsicherte Persönlichkeit". Bislang gebe eskeinen Hinweis, dass der Mann fest in die Islamistenszene eingebunden oder Teil eines Netzwerks sei. Mitbewohner in der Asylunterkunft beschreiben ihn als Außenseiter. Auch von Drogenkonsum ist die Rede.

Vorstrafen hat der 26-Jährige nicht. Nur ein Mal fiel er mit einem Delikt auf, Ladendiebstahl. Im vergangenen April war das. Doch das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Was sonst noch über den Angreifer bekannt ist: Er soll Palästinenser sein, geboren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er kam im März 2015 nach Deutschland - in jenem Jahr also, in dem eine beispiellos hohe Zahl von Schutzsuchenden einreiste. Vorher soll er in Norwegen, Spanien und Schweden gewesen sein. Laut Voß spricht er "hervorragend Englisch, Schwedisch und Norwegisch".

Nur die Geburtsurkunde

Bei seiner Ankunft in Deutschland hatte der junge Mann keine Ausweispapiere bei sich, nur eine Geburtsurkunde. Seine erste Station war Dortmund. Von dort aus wurde er nach Hamburg weitergeschickt, stellte dort im Mai 2015 einen Asylantrag. Der wurde Ende desvergangenen Jahres abgelehnt. Seitdem hätte er eigentlich ausreisen müssen. Doch die Papiere dazu fehlten.