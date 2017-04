"Die EU will durchaus ein Exempel statuieren, um sich selbst zu retten“, so die Einschätzung unserer Brüssel-Korrespondentin Anne Gellinek.

Das Brexit-Pokern hat begonnen: London beharrt darauf, den EU-Austritt und ein künftiges EU-Handelsabkommen gleichzeitig zu verhandeln. "Nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist", sagte Premierministerin May den Medien. Die EU lehnt das ab - und geht ebenfalls skeptisch in die Austrittsgespräche.

Theresa May geht damit auf Konfrontation mit den Staats- und Regierungschefs der verbliebenen 27 Länder. Die hatten sich am Samstag bei einem Sondergipfel in Brüssel auf Richtlinien geeinigt, die zuerst eine Einigung über ausstehende finanzielle Verpflichtungen der Briten vorsehen. Die Rechnung kann Experten zufolge bis zu 60 Milliarden Euro betragen. May sagte, die Verhandlungen könnten teilweise zäh werden. Sie ziehe weiterhin "kein Abkommen einem schlechten Abkommen" mit der EU vor.

Damit würde die britische EU-Mitgliedschaft im März 2019 abrupt und ohne Übergangsregelungen enden, was vor allem die Wirtschaft fürchtet. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios sehe die EU-Kommission bei mehr als 50 Prozent, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

"Zehnmal skeptischer als vorher"

Hintergrund der düsteren Prognose ist ein Gespräch von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit May am vergangenen Mittwoch. EU-Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass Juncker anschließend sagte: "Ich verlasse die Downing Street zehnmal skeptischer, als ich vorher war."

May habe keine Kompromissbereitschaft gezeigt. Unter anderem habe sie die Auffassung vertreten, dass Großbritannien den EU-Partnern nach dem Austritt kein Geld schulde. Die EU-Seite geht dagegen von bis zu 60 Milliarden Euro aus. Juncker habe Merkel von dem Eindruck informiert, die daraufhin am Donnerstag im Bundestag vor "Illusionen" in Großbritannien gewarnt habe.

Frage der künftigen Rechte

In der BBC machte May aber Hoffnung auf eine rasche Einigung in der Frage der künftigen Rechte für 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und 1,2 Millionen Briten in der EU. Das ist auch für die EU das erste Topthema, wie Ratspräsident Donald Tusk sagte: "Sobald Großbritannien echte Garantien für unsere Bürger abgibt, werden wir rasch eine Lösung finden." May schlug Juncker nach Angaben der "FAS" vor, schon beim EU-Gipfel im Juni eine Lösung zu finden.

Auf EU-Seite gibt es kaum Kritik an der harten Verhandlungslinie gegenüber London. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte der "Bild am Sonntag": "Es ist gut, dass es keine Sonderrechte für Großbritannien geben soll."