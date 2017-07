Auf dem Techno-Festival "Tomorrowland" ist in Barcelona in der Nacht ein Feuer auf der Haupttribüne ausgebrochen. 22.000 Festival-Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand bis Mitternacht löschen.

Die Hauptbühne des Musik-Festivals "Tomorrowland" in Barcelona ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Viele Menschen rannten in Panik weg, mehr als 22.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde aber niemand.

Die Feuerwehr in Spanien teilte mit, sie habe den Brand bis Mitternacht löschen können. Die Ursache ist zwar noch nicht zweifelsfrei geklärt. Vermutet wird aber ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage. Die Organisatoren sprachen auf ihrer Facebook-Seite von technischen Problemen. "Tomorrowland" ist ein Open-Air-Festival, das seit knapp zwölf Jahren in Belgien veranstaltet wird. In diesem Jahr wurde das Techno-Fest erstmals auch in Barcelona gefeiert.