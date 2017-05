Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport möchte in 14 griechische Regionalflughäfen einsteigen und bis zu 400 Mio. Euro in deren Modernisierung investieren. Und stößt auf Widerstand.

von Peter Wagner

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport muss sich fit machen für den Umbruch im Luftfahrtgeschäft. Die Öffnung für Billigflieger bringt jedoch Ärger mit dem Hauptkunden Lufthansa. Und mit neuen gigantischen Drehkreuzen wächst die Konkurrenz. Viel Zündstoff für die Hauptversammlung.

Wer hätte gedacht, dass zwei Flugzeuge einen solchen Wirbel auslösen könnten, wo doch Tag für Tag in Frankfurt 1.400-mal Maschinen landen und starten? Doch die beiden Boeing 737, die jetzt 25-mal in der Woche in Frankfurt abheben, tragen das Logo von Ryanair, und damit sind sie das Symbol des tiefgreifenden Wandels im Luftverkehr, der hoch über den Wolken vor 30 Jahren begann und jetzt am Boden angekommen ist. Früher landeten die sogenannten Billigflieger auf Provinzflughäfen, gelockt von Subventionen und belächelt von der etablierten und scheinbar übermächtigen Konkurrenz. Heute mischen Easyjet, Norwegian, Ryanair und die anderen Fluglinien neuen Typs nicht nur das Geschäft mit den Tickets auf, sondern wirbeln auch Preis- und Managementmodelle bei den großen Umsteigeflughäfen, "Hub" genannt, gehörig durcheinander. Ein Themenkomplex, der auf der heutigen Hauptversammlung der Fraport AG eine große Rolle spielen dürfte.

Lange Zeit sah es aus, als sei das bisherige Geschäftsmodell der Fraport eine sichere Bank: Drehkreuz für den Hauptkunden Lufthansa, Frankfurt als wichtiger Umsteigepunkt für Verbindungen aus Asien in Richtung Europa und Amerika, zahlungskräftige Passagiere, die gerne die Wartezeiten mit exzessiven Einkaufstouren in den Edelboutiquen überall im Terminal verkürzen, das mittlerweile einer Shoppingmall gleicht. Das Fracht- und Logistikgeschäft brummte, sogar das Nachtflugverbot - der politische Preis für die neue Landebahn - konnte die Bilanzen nicht verhageln.

Mehr und mehr Passagiere wandern ab

Die Infrastruktur am Boden aber geriet an die Grenzen, Probleme mit der Pünktlichkeit und Zufriedenheit sind die Folge. Jetzt wird das neue Terminal 3 im Süden der Hauptbahnen gebaut und soll auch dafür sorgen, dass die rollenden Flugzeuge am Boden nicht ständig Starts und Landungen behindern. Und es soll den Flughafen fit machen für über 80 Millionen Passagiere im Jahr, derzeit sind es 61 Millionen.

Bei der Analyse der Kundendaten mussten die Frankfurter in den letzten Jahren eine Entwicklung zur Kenntnis nehmen, die alarmierte: Mehr und mehr Passagiere wandern ab, zu Regionalflughäfen, aber vor allem auch nach Stuttgart, Köln, Düsseldorf. Dort gibt es viele günstige Angebote der Billigflieger, nicht zuletzt seit die Lufthansa-Discount-Tochter Eurowings das Rheinland als bevorzugten Startplatz wählte. Gleichzeitig wurde der Münchner Flughafen, ebenfalls ein Lufthansa-Drehkreuz, stärker und stärker - mit freundlicher Begleitung der bayerischen Landesregierung. Und drei Flugstunden entfernt erwächst ein gigantischer Konkurrent: In Istanbul lässt Präsident Recip Tayyip Erdogan einen Großflughafen errichten, der ohne jede Lärm- und Nachtbegrenzung zum neuen Asiendrehkreuz werden soll.

Späte Öffnung für Billigflieger

Fraport-Chef Stefan Schulte hat mit der Öffnung für Billigflieger reagiert. Spät, sagt er selbst, sehr spät, sagen manche Analysten. Den öffentlichen Streit mit dem Hauptkunden Lufthansa nahm Schulte in Kauf. Wohl auch deshalb, weil die Lufthansa ihre eigene Billiglinie Eurowings bisher nicht aus Frankfurt fliegen lässt, auch zum Verdruss von Fraport. Mittlerweile scheint ein Kompromiss gefunden. Lufthansa-Chef Carsten Spohr jubelte zuletzt, man werde in Frankfurt innerhalb von drei Jahren Gebühren auf "Ryanair-Niveau" bekommen. Das sei realistisch, heißt es aus Fraport-Kreisen.

Die bisweilen geäußerte Mutmaßung, Fraport öffne sich den Billigfliegern allein, um das neue Terminal auszulasten, ist tollkühn. Auch wenn dieses Marktsegment kräftig wächst: Für Frankfurt kann es nur zur Ergänzung seines Angebots dienen. Angesichts der Umbrüche im Luftfahrtgeschäft muss Fraport an zahlreichen Stellschrauben drehen. Das Unternehmen betreibt weltweit teils mit großem Erfolg Flughäfen, hat jüngst 14 marode griechische Regionalflughäfen in Konzession genommen und für zwei wichtige brasilianische Airports die Ausschreibung gewonnen. 40 Prozent des Umsatzes entstehen im Ausland, erhebliche Investitionen werden dort getätigt.

Der Frankfurter "Heimat"-Flughafen sichert nicht nur Fraports guten internationalen Ruf, sondern auch 100.000 Arbeitsplätze im Rhein-Main-Gebiet, ein hoher Wert. Damit das so bleiben kann, muss Fraport seinen Kunden - Passagieren wie Fluggesellschaften - in Bezug auf Pünktlichkeit, Sicherheit und Zufriedenheit bestmögliche Leistungen bieten. Und den Anwohnern bestmöglichen Lärmschutz.