von Alexander Poel

"Chaos", "Marionettentheater", "unwürdig" - die Kritik von Aktionärsvertretern an Linde-Aufsichtsratschef Reitzle fällt harsch aus. Dabei erscheint die geplante Fusion mit Praxair vielen als sinnvoll. Stein des Anstoßes ist Reitzles Gebaren als Aufsichtsrat. Am Ende wird er dennoch entlastet.

"Bitte dahinten noch Stimmzettel verteilen", ruft Wolfgang Reitzle am Ende der Generaldebatte ins Mikrofon. "Schließlich soll jeder heute die Möglichkeit bekommen, mich nicht zu entlasten." Ist es Trotz? Oder ein Witz auf eigene Kosten? Auf jeden Fall macht sich der Aufsichtsratschef von Linde keine Illusionen: Einen Beliebtheitswettbewerb wird er heute hier nicht gewinnen.

Gegen alle Widerstände

Auf einer Hauptversammlung gilt die ganze Aufmerksamkeit eigentlich dem Vorstandschef eines Unternehmens. Bei Linde aber steht der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Reitzle, im Fokus. Denn ihm allein wird der Plan zugeschrieben, durch den Zusammenschluss von Linde und Praxair den größten Gaskonzern der Welt schaffen zu wollen. Gegen alle Widerstände.

ZDF-Reporter Alexander Poel



"Es geht darum, Linde konstruktiv nach vorne zu bringen. Aber nicht darum, sich ein Denkmal zu setzen." Mit diesen Worten spricht Fondsmanager Ingo Speich den vier Millionen Linde-Aktionären wohl aus der Seele, die er an diesem Tag vertritt. Es ist ja nicht so, dass eine Fusion zwischen Linde und Praxair völlig abwegig wäre: Im Gasgeschäft findet ein weltweiter Konzentrationsprozess statt. Größe ist wichtig. Zudem ist Linde stark in Europa und Asien, Praxair dominiert in Nord- und Südamerika. Man würde sich gut ergänzen.

Sorge um deutsche Jobs

Erhebliche Zweifel gibt es allerdings an der Aussage, beide Unternehmen würden sich auf Augenhöhe begegnen. "Praxair hat künftig das Sagen. Das Hauptquartier von Linde wird in den USA sein. Man wird den Eindruck nicht los, dass sich Linde in diesem Prozess bislang unter Wert verkauft hat", kritisiert etwa die Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt. Und nicht nur sie.

"Offenbar soll Praxair-Chef Steve Angel den neuen Konzern von Amerika aus auf Rendite trimmen", stellt Fondsmanager Ingo Speich fest. Nicht nur deswegen fürchten vor allem die Gewerkschaften den Zusammenschluss von Linde und Praxair. "Was, wenn sich die Kartellbehörden einschalten und den Verkauf von Unternehmensteilen fordern? Inwieweit sind dann Arbeitsplätze in Deutschland betroffen?"

Der Linde-Vorstand hält solche Sorgen für unbegründet. "Nach einer gelungenen Fusion wird es bis 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben", verspricht Linde-Chef Aldo Belloni. Wolfgang Reitzle aber, der Aufsichtsratschef, beließ es nicht bei beruhigenden Worten. Er drohte in den vergangenen Wochen wiederholt damit, den Zusammenschluss zwischen Linde und Praxair im Aufsichtsrat auch gegen die Arbeitnehmerseite durchsetzen zu wollen. Reitzle könnte das tun, weil er als Chef des Kontrollgremiums zwei Stimmen hat.

Kritik an Reitzle wegen Rauswurf von Denoke

Für die IG Metall wäre das ein klarer Angriff auf das Prinzip der Mitbestimmung. "Das Erfolgsmodell der deutschen Industrie ist eine Kompromisskultur, bei der die Beschäftigten in wichtige unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden", konstatiert Jürgen Wechsler, Chef der IG Metall in Bayern.

Professor Christoph Kaserer von der Technischen Universität München plädiert indes für eine Versachlichung der Debatte. "Die Auswirkungen auf die Mitbestimmung in Deutschland würde ich jetzt nicht überschätzen. Konfliktfälle dieser Art gibt es immer wieder und in diesem Fall hat der Aufsichtsratschef eben das letzte Wort. Irgendwer muss am Ende die Entscheidung treffen."

Hier liegt für viele Linde-Investoren das Problem. Sie glauben, dass Wolfgang Reitzle einfach alles entscheidet und sich nicht etwa auf seine Funktion als oberster Kontrolleur beschränkt. "Man gewinnt den Eindruck, dass Sie dem Vorstand die ganze Praxair-Übernahme aus der Hand nehmen", stellt Winfried Matthes von Deka-Investment fest. So sehen viele den Rauswurf von Linde-Finanzvorstand Georg Denoke im vergangenen Jahr als das Werk Reitzles: Denoke hatte sich klar gegen den Zusammenschluss mit Praxair ausgesprochen.

"Wie in der Augsburger Puppenkiste"

"So, wie hier die Fäden gezogen werden, kommt man sich vor wie in der Augsburger Puppenkiste", kritisiert Winfried Matthes. Der so Gescholtene ergreift schließlich selbst das Wort. "Nein, die Trennung von Finanzvorstand Denoke stand nicht im Zusammenhang mit Praxair", verteidigt sich Wolfgang Reitzle.

Dann wird er emotional. "Ich habe mich mittlerweile an die Rolle des Buhmanns gewöhnt." Jeden Tag, so Reitzle, würden verzerrende Geschichten über Linde berichtet, dies sei traurig, aber nicht zu ändern. "Wir sind von der Fusion mit Praxair absolut überzeugt." Der Aufsichtsratschef redet sich richtig in Rage: "Nicht alles, was aus Amerika kommt, ist schlecht. Bedenken Sie bitte auch das Bild, das die negative Berichterstattung in den USA erzeugt."

Aktionäre entlasten Reitzle

Und dann der Satz, auf den an diesem Tag irgendwie alle gewartet haben: "Ja", sagt Wolfgang Reitzle, "ich werde im Zweifel von meinem Zweitstimmrecht Gebrauch machen, um die Fusion mit Praxair zu ermöglichen."

Ein Machtwort, das am Ende des Tages von den Aktionären gelassen aufgenommen wird. Mit rund 94 Prozent wird Wolfgang Reitzle als Aufsichtsratschef entlastet. Ein unerwartet friedliches Ende einer sonst sehr aufgeregten Hauptversammlung.