Nach überstandener Dieselkrise will VW bis 2025 Marktführer in der Elektromobilität werden. Damit soll die renditeschwache Hauptmarke VW gestärkt werden. Insgesamt jedoch machte der Konzern im vergangenen Betriebsjahr einen satten Gewinn.

von Solveig Frick

Es ist die Stunde der Aktionäre. Auf der Hauptversammlung der Porsche SE in Stuttgart machen die Anleger ihrem Ärger Luft. Der Diesel-Skandal rund um die gefälschten Abgaswerte des VW-Konzerns belastet auch die Porsche-Holding und damit deren Anteilseigner.

Es ist sinnbildlich: Der Vorstand der Porsche SE sitzt auf einer hellausgeleuchteten Bühne. Darunter Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender von VW, Vorstand von Porsche SE. Alles in elegantem Weiß, durchgestylt, ausgeleuchtet. Eine Reihe darüber thront der Aufsichtsrat, etwas erhöht. Auch Ferdinand Piëch nimmt dort Platz. Er stellt sich wieder zur Wahl für den Aufsichtsrat. Unten sitzen die Anleger auf dem dunklen Parkett und auf den Rängen der Stuttgarter Porsche Arena.

Späte Gewinnwarnung

Die Porsche SE ist eine Holding. Sie hat keine Fließbänder, keine Fabrikgebäude. Am Ende des Tages steht kein Auto auf dem Hof. Die Porsche SE ist an all dem nur beteiligt mit Geld, angelegt und investiert bei Volkswagen: 52,2 Prozent hält sie an dem abgasgebeutelten Autohersteller. Das hat sich auch im Aktienkurs der Porsche SE niedergeschlagen. Der ist im September 2015 um fast ein Drittel gefallen, binnen vier Tagen, als in den USA Ermittlungen gegen VW aufgenommen wurden wegen des Diesel-Skandals.

Viel zu spät kam die Gewinnwarnung an die Anleger. Günther Ludwig ist einer von ihnen. Er hat viel Geld verloren. Jetzt klagt er. Schadenersatz will er für die verspätete Gewinnwarnung von VW und Porsche. "Man fühlt sich ein Stück weit betrogen, denn das sind ja keine wirtschaftlichen Folgen, sondern unlautere Machenschaften." Auch er sitzt heute unten im Parkett und hört der Rede des Vorstandschefs Hans-Dieter Pötsch zu.

Aktionär: Diesel-Skandal, nicht Diesel-Thematik

Gegen Pötsch laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Doch er spricht von guten Geschäftsergebnissen im vergangenen Jahr und von der Diesel-Thematik. Pötsch stellt fest: "Die Porsche SE ist davon überzeugt, dass keines ihrer Organmitglieder gegen kapitalmarktrechtliche oder strafrechtliche Vorschriften verstoßen hat."

Die Aktionäre haben daran große Zweifel. Einer formuliert scharf, man solle endlich aufhören, von Diesel-Thematik zu sprechen: "Es ist ein Diesel-Skandal und so sollte man das auch nennen." Einem anderen Aktionär platzt der Kragen: Warum in US-amerikanischen Hinterzimmern Vergleiche geschlossen werden und europäische Verbraucher ohne Entschädigung für ihre schmutzigen Dieselautos von VW nach Hause gehen? "Sind die europäischen Kunden weniger Wert?" Applaus vom Parkett. Ungerührtes Schweigen in Aufsichtsrat und Vorstand.

Matthias Müller heftig umstritten

Heftig umstritten ist auch Matthias Müller: Vorstandsvorsitzender bei VW, Vorstand bei Porsche SE. Er steht am härtesten in der Kritik. Der Softwareexperte ging bei Audi durch alle Instanzen, wechselte zu VW, dann zu Porsche. Er arbeitete sich bis ganz nach oben. Nach dem Dieselgate ging er zurück zu VW in den Vorstand. Er gilt zu sehr als Insider mit Stallgeruch, um heute im VW-Konzern aufzuräumen.

Müller hat einen schweren Job: Nicht nur muss er den Diesel-Skandal durchkämpfen. Die zahllosen Klagen, Strafverfahren, Ermittlungen, all das bindet Ressourcen im VW-Konzern, die eigentlich dringend gebraucht werden. Denn zeitgleich muss er einen der größten Automobilhersteller der Welt auf E-Mobilität trimmen.

Anleger Günther Ludwig hat trotz der gefallenen Kurse seine Aktien der Porsche SE behalten. Er hat noch Vertrauen, dass die Automobilkonzerne bald wieder auf die Beine kommen. Nur das Täuschungsmanöver an seinem Diesel hat und wird er ihnen nicht verzeihen.