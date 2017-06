von Nicola Albrecht, Tel Aviv

Hebron ist die größte Stadt im Westjordanland - und wie die Herzkammer des Konflikts zwischen den Israelis und den Palästinensern. Im Sechs-Tage-Krieg wurde die Stadt von der israelischen Armee besetzt und ist es bis heute. Was macht das mit den Menschen?

Nicola Albrecht, Korrespondentin im ZDF-Studio Tel Aviv

Quelle: ZDF/Tim Lewerth

Es steht außer Frage: Israel und das Westjordanland haben viele wunderbare, skurrile, historische, lebendige und eben auch umstrittene Orte zu bieten. Wer die Region bereist wird fasziniert sein von der überbordenden Lebensfreude in Tel Aviv, dem geschäftigen Trubel in Ramallah, der religiösen Aura von Jerusalem. Wer seine Reiseroute "geschickt" anlegt, kann sogar die meisten Orte umschiffen, in denen der hiesige Konflikt spürbar wird.Wer sich allerdings mit Hebron auseinandersetzt, die Stadt besichtigen will, wird zwangsläufig mit dem konfrontiert, was den Konflikt so unlösbar erscheinen lässt.

Es ist die größte Stadt im Westjordanland, 200.000 Palästinenser leben hier, und mitten unter ihnen, im Herzen der Stadt auch ca. 850 nationalreligiöse jüdische Siedler. Sie werden von 650 israelischen Soldaten geschützt. Überall gibt es Kontrollposten und Barrieren. Als wir das erste Mal zu Recherchezwecken nach Hebron fuhren, wurden wir skeptisch bis feindlich beäugt. Siedler beschimpften uns, wir sollten verschwinden, sie glaubten, wir seien eh nicht ernsthaft an ihrer Position interessiert. Dann haben wir uns mit Sarah Nachshon getroffen, einer der Pionierinnen der Siedlerbewegung, wenn man so will "die Mutter der Hebron-Siedler". Sie empfing uns ebenfalls skeptisch, aber freundlich, erzählte uns ihre Geschichte.

Weggehen hieße Verrat am eigenen Volk

Danach lernten wir ihren Enkel Yoni kennen. Er arbeitet in der sogenannten Machpela, einem Tempelbau, in dem der Stammvater Abraham begraben sein soll - verehrt von Juden und Muslimen gleichermaßen. Offen erzählte er uns, wie wichtig die Religion für ihn sei, der Ort und dass er eigentlich ganz gut ohne die ganze Politik leben könnte. Und dennoch würde er sich eben ohne eigene Waffe am Gürtel hier nicht sicher fühlen. Was ist das nur für ein Ort, dachte ich, an dem die Menschen unbedingt sein wollen, aber nicht ohne Waffe aus dem Haus gehen, weil sie Angst haben. Yoni ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme.

Der Palästinenser Abed hat vor der Machpela sein Souvenirgeschäft. Auch er lebt in Angst. Seine Kinder, längst Teenager und älter nässen nachts immer noch ins Bett, erzählt er uns, doch weggehen käme nicht in Frage. Viele reiche Juden hätten ihm Millionen für sein Haus geboten, aber dann sei er ein Verräter an seinem Volk. Er hat gesehen, wie Palästinenser Soldaten mit Messern angegriffen haben. Er hat auch das Massaker des radikalen Siedlers Baruch Goldstein miterlebt, doch er will bleiben und auch seine Kinder wollen bleiben.

Es wird um jeden Zentimeter gekämpft

Die TV-Dokumentation ... ... "Hebron - Die zerrissene Stadt. 50 Jahre nach dem Sechs-Tage-Krieg" von ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht sehen Sie heute Nacht um 0:45 Uhr im ZDF-auslandsjournal. Oder bereits jetzt in der Mediathek.

Hebron ist wie die Herzkammer des Konflikts, dachten wir. Hier wird sie gemessen, die Fieberkurve. Die Geschichte Hebrons reicht natürlich weit zurück in die Vergangenheit - man hätte mit der Bibel anfangen können, oder mit dem Massaker an Juden im Jahr 1929, lange vor der Staatsgründung Israels. Doch unser Film sollte anlässlich des 50-jährigenJubiläums des Sechs Tagekriegs ausgestrahlt werden, also war das der Startpunkt. Der Leitfaden sollte jedoch nicht die historische Entwicklung sein, sondern die zentrale Frage: Was haben 50 Jahre israelische Besatzung mit den Menschen in Hebron gemacht; mit den Juden, den Palästinensern, dem Militär. Wie lebt es sich jetzt im Jahr 2017 an dem Ort, den niemand verlassen möchte, an dem um jeden Zentimeter Territorium gekämpft wird.

"Wir sind keine Besatzer", sagen uns die jüdischen Siedler, "denn das eigene von Gott gegebene Land kann man ja gar nicht besetzen". "Wir sind die Opfer", erzählen uns die Palästinenser, denn sie litten schließlich unter der Besatzung. Manche rechtfertigen so Gewalt gegen Militär oder Siedler, andere befürworten den friedlichen Widerstand. Dazwischen stehen die Soldaten, die eine schwierige Aufgabe haben, und zwar zum Teil keine klassisch militärische Aufgabe. Es fällt ihnen sichtbar schwer Distanz zu den Menschen in Hebron zu halten. Kein Wunder, Hebrons Konfliktzone ist ein Mikrokosmos.

Leben unter extremen Bedingungen

Einen Film über diese Stadt im konstanten Ausnahmezustand zu machen war eine besondere Herausforderung. Und zwar nicht, weil wir Angst haben müssen: Wie wird der Film in diesem hochemotional aufgeladenen Konflikt wohl beim Zuschauer ankommen - mit der Berichterstattung aus Nahost kann man es nie allen recht machen. Die Frage war vielmehr: Wie schaffen wir es überhaupt unserer journalistischen Pflicht nachzukommenund alle Seiten zu zeigen, wenn längst nicht alle Seiten mit uns sprechen wollen. Vereinfacht gesagt war die Ausgangslage so: Die Siedler wollen nicht mit uns reden, weil sie glauben, wir berichten sowieso "pro-palästinensisch". Palästinenser wollen nur mit uns reden, wenn sie ihre "Opferrolle" präsentieren dürfen und das Militär hat sowieso kein Interesse daran offen über die schwierige Rolle zu sprechen, zu sehr stehen Sicherheitsfragen oder Regierungsmeinung dazwischen.

Nach mehr als sechs Monaten vor Ort ist es uns dann gelungen, ein vielfältiges Bild zu zeichnen, verschiedene Meinungen abzubilden und vor allem das Leben unter diesen extremen Bedingungen zu zeigen. Und dabei haben wir auch Menschen getroffen, die zumindest ein wenig hoffen lassen, dass sich vielleicht irgendwann doch noch etwas ändern könnte.