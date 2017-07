Trainer Lucien Favre und der OGC Nizza müssen um die Champions-League-Teilnahme bangen. Im Topspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation kamen die Franzosen am Mittwoch vor eigenem Publikum gegen Ajak Amsterdam über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Der Europa-League-Finalist hat damit im Rückspiel in der nächsten Woche gute Chancen, den Sprung in die entscheidende Playoff-Runde zu schaffen. Dabei hatte der Italiener Mario Balotelli hatte die Gastgeber in der 32.Minute in Führung gebracht. Doch kurz nach der Pause erzielte Donny van de Beek (49.) den Ausgleich.