Die Schäden in Florida sind gewaltig, jedoch geringer als befürchtet. Mittlerweile hat Hurrikan Irma deutlich an Kraft verloren und ist zum „Tropensturm“ herabgestuft worden. Doch im Norden Floridas droht noch immer Gefahr.

In der Stadt im Norden Floridas steht das Wasser so hoch wie noch nie - und es könnte noch schlimmer kommen, berichtet ZDF-Reporter Benjamin Daniel. Vom Atlantik droht eine Sturmflut und der St. Johns-Fluss ist auch über seine Ufer getreten.

Die US-Behörden entsandten einen Flugzeugträger und weitere Schiffe für Rettungs- und Suchaktionen nach Florida. Nach einem ersten Rundflug über die Inselkette Florida Keys sagte Gouverneur Rick Scott, er hoffe, jeder habe überlebt. Auf der Inselkette wurde durch "Irma" einemit Rekord-Wasserständen von drei Metern verzeichnet. Im Wasser schwammen Haushaltsgeräte und Möbelstücke. Gouverneur Scott berichtete von Booten, die an Land gespült worden seien, er habe nicht eine Wohnwagensiedlung gesehen, wo nicht alles umgekippt gewesen sei, so Scott.

"Irma" verließ am Montag Florida und zog weiter über den US-Staat Georgia, wo mindestens drei Menschen ums Leben kamen. Das Notfall-Management Floridas schätzte, dass fast 12,5 Millionen Menschen in dem Staat ohne Elektrizität waren. Rund ein Drittel der Ausfälle habe sich demnach im Süden Floridas ereignet, wo auch die Distrikte Miami-Dade, Palm Beach und Broward liegen.

Anrufer aus den USA können sich an die Botschaft in Washington wenden: 0 01/ 2 022 98 40 00 . Dort wurde ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta kümmert sich laut AA ein regionales Team um die Belange von Bundesbürgern.

Der ehemalige Hurrikan "Irma" hat sich nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrums zu einem tropischen Tief abgeschwächt. Der Sturm befand sich am Montagabend rund zehn Kilometer westlich von Columbus im US-Staat Georgia und brachte immer noch schwere Regenfälle mit sich. In der Karibik und Florida hinterließ "Irma" massive Schäden und Chaos, mindestens 40 Menschen kamen bei dem Sturm ums Leben. Fast zwei Drittel der Haushalte Floridas waren ohne Strom, mehr als 180.000 Menschen befanden sich in Notunterkünften. Der Sturm erreichte laut Hurrikan-Zentrum noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde.

Sturmfluten sind tückisch, denn sie beginnen bereits, bevor ein Hurrikan auf Land trifft. Die Wassermassen können dutzende Kilometer ins Landesinnere vordringen und Gebäude und Straßen in kürzester Zeit unter Wasser setzen. Diese Unberechenbarkeit macht es schwer, Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Sturmfluten entwickeln sich, wenn starker Wind über den Ozean fegt und die Wassermassen in Richtung der Küste drückt. So entstehen dort sehr hohe Wasserstände, unabhängig von den Gezeiten und Regenfällen.

In Kuba starten die Aufräumarbeiten

Nach dem Durchzug von Hurrikan "Irma" haben in Kuba die Aufräumarbeiten begonnen. In der Hauptstadt Havanna schafften Bautrupps umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite. "Die Revolution wird niemanden schutzlos allein lassen. Keine kubanische Familie wird ihrem Schicksal überlassen", schrieb Präsident Raúl Castro in der Parteizeitung "Granma". "Jetzt ist keine Zeit zum Jammern. Wir werden wieder aufbauen, was die Winde von Hurrikan "Irma" zerstören wollten."

Allerdings gab es in vielen Stadtteilen noch immer weder Strom noch Wasser oder Gas. "Was sollen wir ohne Trinkwasser machen? Sie sollen und Tanklastzüge mit Wasser bringen", riefen einige Frauen am Montag nahe dem exklusiven Hotel Meliá Cohiba.

"Irma" hatte Havanna hart getroffen. Hohe Wellen überspülten die Uferpromenade Malecón. Das Wasser drang mehr als 500 Meter ins Stadtzentrum vor. "Soweit kam das Wasser bisher noch nie", sagte die Chefin des Zivilschutzes in der Hauptstadt, Mercedes López.

Mindestens zehn Tote auf Kuba

Mit Eimern, Besen und Lappen kämpften die Menschen gegen das Wasser in ihren Häusern. "Bis hier stieg das Wasser", sagte Caridad und hob die Hand über ihren Kopf. Sie wohnt nur drei Straßenblocks oberhalb des Malecón und musste sich in den zweiten Stock flüchten, um nicht von den Wassermassen mitgerissen zu werden.

Mindestens zehn Menschen kamen auf Kuba im Wirbelsturm "Irma" ums Leben. Sieben Menschen seien in der Provinz Havanna getötet worden, wie der Zivilschutz am Montag mitteilte. Drei weitere Menschen kamen demnach in den Provinzen Matanzas, Ciego de Ávila und Camagüey ums Leben.