Kein Sieger in den Freitagsspielen der Zweiten Liga: Der FC St.Pauli und der 1.FC Kaiserslautern trennten sich zum Auftakt des zehnten Spieltags 1:1 (0:0), Duisburg und Eintracht Braunschweig beendeten das Spiel ohne Tore. In Hamburg brachte Allagui die Gastgeber in der 62.Minute in Führung, Andersson sorgte in der 76.Minute für den Ausgleich für die Pfälzer. Am Samstag stehen drei Partien auf dem Programm, im Fokus steht das Spitzenspiel zwischen Arminia Bielefeld und Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Bochum empfängt Sandhausen, Ingolstadt tritt bei Dynamo Dresden an.