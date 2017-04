Juden beklagen einen Anstieg des Antisemitismus in Deutschland. Experten fordern einen Beauftragten, der Lösungen gegen antijüdische Hetze und Gewalt koordinieren soll. Zudem sollten antisemitische Straftaten stärker geahndet werden.

DerUnabhängige Expertenkreis Antisemitismus" hat im Bundestag seinen Bericht zur aktuellen Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland vorgestellt. "Während die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus nicht als relevantes Problem wahrnimmt, sehen sich Juden in Deutschland einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt", teilte das Gremium in Berlin mit.

Antisemitische Hetze in sozialen Medien

"Neben der Verunsicherung durch den Rechtspopulismus wird auch der Antisemitismus unter Muslimen als Problem wahrgenommen, aktuell besonders unter dem Aspekt von Flucht und Migration", heißt es in dem Bericht.

Der Expertenkreis fordert die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten, "der bereits vorhandene Bemühungen zur Bekämpfung von Antisemitismus koordinieren soll". Die Wahrnehmung einer steigenden Gefahr durch Antisemitismus lasse sich "auf die gewachsene Bedeutung der sozialen Medien zurückführen. Diese sind zentral bei der Verbreitung von Hassbotschaften und antisemitischer Hetze", heißt es in dem Bericht.

Ein Problem sei auch, dass antisemitische Erfahrungen oft keinen Straftatbestand darstellten. Sie würden "gar nicht erst angezeigt oder von den Strafverfolgungsbehörden nicht als antisemitisch bewertet", kritisieren die Experten.

Özoguz: Flüchtlinge sollen KZ besuchen

Derweil hat sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), dafür ausgesprochen, mit Flüchtlingen jüdische Gedenkstätten zu besuchen. Mit solchen Besuchen in Integrationskursen gebe es bereits erste positive Erfahrungen, sagte Özoguz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie unterstützt damit einen Vorschlag des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster.

"Die Herausforderung ist, Menschen deutsche Geschichte zu vermitteln, die wenig über den Holocaust wissen und von denen viele aus Ländern kommen, in denen Konflikte mit Israel zu pauschalen negativen Ansichten über Juden geführt haben", sagte Özoguz. Der Besuch einer Gedenkstätte sei deshalb eine gute Ergänzung des Integrationskurses: "Solche gemeinsamen Besuche und Gespräche in jüdischen Gedenkstätten gehen mitten ins Herz und wohl kaum jemand wird dabei nicht nachdenklich."

Die Besuche müssten allerdings von Experten gut vorbereitet sein, ergänzte Özoguz. Der Zentralratsvorsitzende Schuster hatte am Wochenende gefordert, gezielter gegen Antisemitismus von muslimischen Flüchtlingen vorzugehen. In der "Welt am Sonntag" schlug Schuster vor, Antisemitismus in Integrationskursen zu thematisieren und mit Einwanderern KZ-Gedenkstätten oder jüdische Museen zu besuchen.