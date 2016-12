Am 26. April 1986 barsten in Block vier des Lenin-Kraftwerkes die Brennstäbe. Nachts um 1.24 Uhr nahm die größte technische Katastrophe in der Geschichte der Menschheit ihren Anfang.

30 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl: Was geschah damals wirklich? Wie gefährlich ist die Strahlung heute? Was weiß man über die Spätfolgen?

von Winand Wernicke

2016 hat sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 30. Mal gejährt. Und der zerstörte Reaktor bekam auch eine neue Schutzhülle. Wir haben das verseuchte Gebiet in der Ukraine deswegen zwei Mal besucht. Und Prypjat - die gemütliche kleine Stadt, die starb, als der Reaktor explodierte.

Die Bilder vom explodierten Reaktor in Tschernobyl kennt wahrscheinlich jeder. Nur fünf Fahrminuten davon entfernt: Stacheldraht, Schlagbaum, Scheinwerfer: Unser Bus rollt durch die Straßensperre, die die tote Stadt Prypjat abriegelt. Rund 50.000 Menschen lebten hier bis zur Katastrophe, etwa 15.500 davon waren Kinder. Prypjat - direkt neben dem Kernkraftwerk - ist heute eine Geisterstadt. Verlassen und verstrahlt. Uns begleitet Alexander. Er führt immer Besucher hierher. Denn in Prypjat kennt er sich aus. 1986, als wenige Kilometer entfernt der Reaktor explodierte, lebte Alexander hier mit seiner Mutter.

Kein Leben mehr möglich

"Im April 1986 war ich noch nicht ganz zehn Jahre alt. Für mich, einen sorglosen kleinen Jungen, und für meine Spielkameraden war es hier super in Prypjat. Gemütliche kleine Straßen, die Höfe und Gassen, und der Wald direkt am Fluss. Hier spielten wir", erzählt Alexander, als wir mit unserem kleinen Bus durch die Straßen der Geisterstadt fahren.

Überall hat sich die Natur in den Jahren die Straßen, Wohnhäuser, Theater, Geschäfte zurückerobert. Prypjat – gebaut als Heimat für die Arbeiter und Angestellten des Atomkraftwerks, das man von hier aus sehen kann. Und Prypjat starb, als der Reaktor explodierte. "Hier werden nie wieder Menschen leben können", sagte Alexander.

Ruinen der Erinnerung

Er führt uns zu seiner damaligen Schule. Die Fassade ist teilweise eingestürzt. Durch ein Fenster kann man in sein Klassenzimmer sehen. Alexander saß in der dritten Reihe. Bücher liegen verstreut, Stühle sind umgestürzt. 30 Jahre ist es her, dass Kinder in diesem Raum waren. Es ist gespenstig.

Weiter geht es zu einem anderen Plattenbau. Hier lebte Alexander damals mit seiner Mutter. Durch das dreckige, etwas marode Treppenhaus gehen wir nach oben. Und dann stehen wir mit Alexander in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Die Fenster sind kaputt, die Tapete ist aber noch an den Wänden. Gemeinsam mit seiner Mutter bewohnte er diese Ein-Zimmer-Wohnung. Und hier schliefen sie, als in der Nacht das Unglück passierte.

Der Reaktor brennt, das Leben geht weiter

"Heute erzählen viele, man hätte eine Explosion gehört. Wir nicht, wir haben geschlafen. Am Morgen bin ich, wie viele meiner Klassenkameraden, dann ganz normal zur Schule gegangen." Zu diesem Zeitpunkt brannte der Reaktor bereits. Radioaktivität trat aus. Aber in Prypjat ging alles weiter, als sei nichts geschehen. "Ich erinnere mich, wie meine Freunde und ich nach der Schule runter zum Bach rannten und fast bis Einbruch der Dunkelheit dort spielten."

Heute, als erwachsener Mann, wird Alexander regelmäßig ärztlich untersucht, er nimmt Medikamente. Seine Krankenakte ist dick. Viel Strahlung hat er damals als kleiner Junge abbekommen. Aber er kommt von dem Ort der Katastrophe und dem Ort seiner Kindheit nicht los. Erst 36 Stunden nach dem Unfall beginnt die Räumung der Stadt. "Selbst die Evakuierung erschien uns Kindern wie ein spannendes Spiel, jetzt nur mit echten getarnten Militärhubschraubern über den Dächern, mit echten gepanzerten Lkw, mit Milizionären in Tarnjacken und mit Gasmasken auf der Straße."

Keine Steine aufheben, keine Blätter abreißen

Unten am Fluss, am Zufluss des Dnjepers, wirkt alles friedlich. Kleine Wellen plätschern, der Wind weht sanft. Die Bäume sind grün. Aber: Wir dürfen nichts auf den Boden stellen, keine Blätter abreißen, keine Steine aufheben, so stark verseucht ist hier alles.

Auch an die letzten Momente in Prypjat kann sich Alexander noch erinnern. "Mit einer endlosen Schlange von Bussen fuhren wir los. Alle Einwohner der Stadt. Uns wurde gesagt, dass wir für drei Tage an einen unbekannten Bestimmungsort gebracht werden. Wir wussten nicht und verstanden nicht, dass wir unsere Stadt in diesem Moment für immer verließen."

Die radioaktive Wolke verstrahle Prypjat und zog dann um den ganzen Globus. Laut Studien ist die Langzeitwirkung der Strahlung verheerend. Ein Gutachten kommt sogar zu dem Schluss, dass innerhalb von 25 Jahren ungefähr eine Million Menschen deswegen starben und es durch die Strahlung etwa zwei Millionen Fehlgeburten gab.

Hier ab es nie Leben.

Der Rummelplatz, der nie Spaß machte

Wir stehen auf dem Rummelplatz mit Riesenrad und Autoscooter. Er sollte am 1. Mai 1986 eröffnet werden, dem Tag der Arbeiterbewegung, dem Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Nur an diesem 1. Mai 1986 war kein Arbeiter mehr in der Stadt. Die Autoscooter stehen noch immer hier. Eine absolut surreale Situation, ein beklemmendes Gefühl. Wie aus einem apokalyptischen Film.

Alexander Sirota steht mitten auf dem großen, leeren Platz. Warum wurde damals nicht sofort evakuiert? "Es wurde gelogen, weil man nicht der ganzen Welt erklären wollte, dass man einen Teil der Ukraine und Europas für 200, 300 Jahre radioaktiv verseucht hatte", meint Alexander. Dann fahren wir aus der 30-Kilometer-Sperrzone, die um Tschernobyl gezogen wurde, hinaus. Doch Alexander wird immer wieder hierher zurückkommen.