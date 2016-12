Der 26-jährige Franzose war bis zu seiner Festnahme in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek am 18. März monatelang der meistgesuchte Mann in Belgien. Er sitzt seither in Haft - und könnte eine Schlüsselfigur der Anschläge sein. Nach Erkenntnissen der Ermittler fuhr Abdeslam mit Attentätern aus Belgien zu den Anschlägen in Paris, bei denen am 13. November sein Bruder Ibrahim und sechs weitere Attentäter ums Leben kam. Salah soll ein Killerkommando zum Stade de France gefahren haben, anschließend stellte er den Wagen im 18. Pariser Arrondissement ab. Er legte einen Sprengstoffgürtel im Vorort Montrouge ab. Warum er sich nicht in die Luft sprengte, ist noch unklar. Sein Bruder sagte nach einem Gefängnisbesuch, er habe ein größeres Blutbad verhindern wollen.

Abdeslam soll später Fingerabdrücke auf einem Wasserglas in der Wohnung hinterlassen haben, die Khalid el Bakraoui (27) im Stadtteil Forest gemietet hatte. Wenige Tage nach Abdeslams Festnahme sprengte sich El Bakraoui in der Brüsseler Metro in die Luft, sein Bruder Ibrahim (30) zündete eine der Bomben am Flughafen.