Seit dem Brexit-Votum hat das Pfund an Wert verloren, die Inflation steigt. Ungewissheit über die Zeit nach dem EU-Austritt zeigt in Großbritannien erste Folgen.

von Stefan Leifert

Dunkle Gewitterwolken brauten sich über Brüssel zusammen - ganz so als wären sie die Vorboten eines drohenden Unheils. Es blitzte und donnerte über der Hauptstadt der EU. Am Morgen des 24. Juni, als das Gewitter verzogen war, sah sie sich dem Brexit gegenüber.

Ich hatte mir den Wecker auf 2:30 Uhr gestellt. Draußen donnerte und blitzte es. Über Brüssel fegte ein Unwetter mit apokalyptisch anmutenden Wassermassen hinweg. Der Blick aufs Handy gab noch nicht viel her. Aus ersten Wahlbezirken werden Prognosen und Ergebnisse gemeldet: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Brexit und Bremain, leichter Vorsprung für die EU-Befürworter. Aber kleiner, als die meisten erwartet hatten. Die historische Nacht vom 23. auf den 24. Juni versprach mehr Spannung als gedacht.

Um 3 Uhr machte ich mir den ersten Tee. Das Gewitter verzog sich langsam, aber es grummelte noch. In die Meldungen der Kollegen von BBC, die ich verfolgte, begann sich langsam ein Unterton zu mischen: Der klare Sieg des Bremain-Lagers, den manche Institute vorausgesagt hatten, zeichnete sich nicht ab, soviel konnte man sagen. Zu knapp, zu uneindeutig waren die ersten Auszählungen. Nach wie vor aber hauchdünner Vorsprung für Bremain.

Ich machte mich auf den Weg ins Europaviertel. Brüssels Straßen waren überschwemmt vom Gewitter der Nacht. Ab 5 Uhr sollte das Morgenmagazin auf Sendung gehen, um live über die historische Brexit-Nacht zu berichten. Als ich gegen vier vor der EU-Kommission parkte, war fast die Hälfte der Bürofenster des massiven Gebäudes hell erleuchtet. Gebannt schaute Brüssel in dieser Nacht nach London.

Diffuse Nerovistät machte sich in Brüssel breit

Während wir an unserer Schalt-Position vor der EU-Kommission auf den Beginn unserer Sendung warteten, verfolgten wir die Wahl-Nacht der britischen Kollegen und was Nachrichtenagenturen und Twitter hergaben. Die Großbritannien-Karte füllte sich langsam mit Ergebnissen. Die Befürworter eines EU-Verbleibs lagen gegen 4 Uhr noch hauchdünn vorne, aber noch fehlten die meisten und wichtigsten Stimmbezirke. Eine diffuse Nervosität machte sich breit, auch bei denen, die mitten in der Nacht ihre Arbeit in Brüssel aufnahmen und in den Büros ihre Fernseher anschalteten. Inzwischen glaubte niemand mehr an den sicheren Sieg der EU-Befürworter.

Aus dem Brexit-Lager twitterten die ersten britischen EU-Gegner enttäuschte Kommentare. Der Mini-Vorsprung des Bremain-Lagers verleitete auch den Brexit-Wortführer Nigel Farage zu einer Art Eingeständnis seiner Niederlage. Aber schon hier ahnten viele: Das war verfrüht.Gegen halb fünf hörte ich plötzlich aufgeregtes Rufen. Journalisten, die ebenfalls schon vor der EU-Kommission standen, rannten zu ihren provisorisch aufgebauten Fernsehern. Die BBC meldete leichten Vorsprung für das Brexit-Lager. Das Ergebnis begann zu kippen. Als wir um 5 Uhr auf Sendung gingen, war alles noch offen. Damit hatte in Brüssel keiner gerechnet. Am Ende, so war einhelliger Tenor, würde sich die Vernunft schon durchsetzen. Wer könnte ernsthaft wollen, dass sich Europas zweitgrößte Volkswirtschaft aus der EU verabschiedet? Und jetzt das.

Brüssel war nicht vorbereitet

Ab 5 Uhr schalteten wir im 30-Minuten-Takt live aus Brüssel. Mit jeder halben Stunde wurde unwahrscheinlicher, dass die EU-Befürworter in Großbritannien den Vorsprung noch aufholen. Das Pfund begann abzustürzen, die Buchmacher schwenkten um auf "Brexit".

Es wurde hell und heller in Brüssel, der Gewitter-Nebel verflog und das Ergebnis verfestigte sich. Das Szenario eines Austritts Großbritanniens aus der EU erwischte Brüssel an diesem Morgen kalt. Man hatte den Fall nur sehr theoretisch mal durchgespielt, die EU-Verträge sahen ihn gar nicht vor. In den Botschaften, Regierungszentralen und EU-Institutionen hatten die wenigsten ernsthaft daran geglaubt, dass die laute und zum großen Teil von Halbwahrheiten und Lügen angefütterte Brexit-Kampagne wirklich verfangen würde.

Erstmals in der Geschichte würde also nun ein Land aus der EU austreten – ausgerechnet ein so großes und wichtiges. Die EU kannte bis zum Jahr 2016 immer nur eine Richtung: mehr, schneller, größer. Damit schien es nun vorbei.

Weinende EU-Politiker

Als gegen acht Uhr am Ergebnis nicht mehr zu rütteln ist, wird im Brüsseler EU-Viertel erst langsam klar, was eigentlich passiert ist. Zum ersten Mal sehe ich gestandene EU-Politiker und Beamte weinen. Ein britischer Kommissions-Beamter sagt mir mit zittriger Stimme, dass nun alles zerstört sei, wofür er sein ganzes Berufsleben lang in Brüssel gearbeitet habe. Anderen fehlen ganz die Worte, andere versuchen hinter den Kulissen eine Sprach-Regelung zu finden, damit die EU von Lissabon bis Helsinki mit einer Stimme spricht.

So aufgewühlt, so fassungs- und hilflos habe ich Brüssels EU-Viertel noch nie erlebt. Der sonst so geölte Betrieb steht plötzlich still und starrt entsetzt nach London. Als Jean-Claude Juncker am Mittag vor die Presse tritt, platzt der Saal aus allen Nähten. So getroffen wirkt der Kommissionspräsident, dass mancher mit seinem Rücktritt rechnet. Ob das das Ende der EU sein, wird Juncker zum Schluss gefragt. "Nein", sagt dieser und geht. Applaus brandet auf. Auch Kollegen sehe ich klatschen. Eigentlich ein Tabu unter Journalisten. Aber was ist schon normal an diesem Morgen?