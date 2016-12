von Henner Hebestreit

Sie waren die große Überraschung der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich: Die Isländer kämpften sich von Spiel zu Spiel. Immer von begeisterten Fangesängen begleitet spielten sie sich in die Herzen der Leute - für Henner Hebestreit vom ZDF-Studio Kiel der Höhepunkt des Jahres.

"Es tut sich was um Islands Fußballer", das hörte ich bei jeder Drehreise auf der Vulkaninsel in diesem Frühjahr. Es lag noch Schnee, wurde kaum hell im Januar und trotzdem baten fünf Dutzend arabische Flüchtlinge um Aufnahme. Das beschäftigte die Isländer sehr und trotzdem hieß es unabhängig davon: "Unsere Jungs sind heiß auf Europa, das wird ganz groß!"

In einer heute.de-Serie blicken die Auslandskorrespondenten zurück.

Quelle: ZDF

Monate später: Die Wut über die in den "Panama-Papers" aufgedeckte Finanzmauschelei ihrer wohlhabenden Elite hatte so viele Isländer wie noch nie auf die Straße gebracht. Der Ministerpräsident musste gehen, der Staatspräsident seine Ambitionen für eine Wiederwahl begraben. Der Mai war gekommen, die EM noch fern - und trotzdem redeten sie überall über "Tolfan".

Die Fans hatten begriffen: Ihre Mannschaft braucht sie

Tolfan heißt zwölf und ist der Name von Islands am schnellsten wachsenden Fußballfanclub - sie wollen als zwölfter Mann hinter ihrer Nationalelf stehen. In diesem Land, in dem Fußball keine Tradition hat, dessen beste Kicker in Zweitligateams irgendwo auf dem europäischen Festland spielen, hatte man das Treiben der Nationalmannschaft lange so distanziert betrachtet wie wir Deutsche vielleicht Baseball.

Die Jungs von Tolfan hatten begriffen, dass Ihre Mannschaft sie braucht, das dänisch-isländische Trainerteam übrigens auch - und das brachte Fans und Fußballer einander näher. Die Trainer luden vor jedem Match zum Stammtisch nach Reykjavik und erklärten ihre Taktik.

Martialisch geschminkt und mit furchteinflößenden Fangesängen

Henner Hebestreit, ZDF-Studio Kiel

Quelle: ZDF

Die isländischen Fans entwickelten ihrerseits eine Strategie, wie sie von den Rängen herunter eine solche Stimmung ins Stadion tragen konnten, die fußballerisch begabteren Teams den Schneid abkaufen würde.Die EM in Frankreich begann und sofort gelang es den Isländern in den skandalösen ersten Tagen eine andere Farbe in das von Gewaltausbrüchen überschattete Fußballfest zu bringen: Martialisch geschminkt und mit furchteinflößendem Gebrüll machten die Fans im Stadion ihrer Mannschaft Mut - die Portugiesen überraschten sie damit und schafften ein Aufsehen erregendes Unentschieden gegen Ronaldo und Co.Jetzt erinnerten sich auch erste Redaktionen im ZDF an die Empfehlungen aus dem Kieler Skandinavien-Studio, ein Auge auf Island zu haben. Am nächsten Tag ging es im Auftrag des Mittagsmagazins Richtung Island, mit der Order, mal nachzuschauen, ob man in der Heimat das Treiben der Nationalmannschaft in Frankreich verfolgt.

Ein neuer Vulkan brodelt auf der Insel

Unsere Dreharbeiten starteten früh morgens in einem Vorort von Reykjavik, wo wir zum Warmreden die Bäckereiverkäuferin nach ihrer Meinung zu dem Geschehen in Frankreich befragten. Die wurde erst verlegen rot, um uns dann in bestem Deutsch zu antworten - sie sei die Halbschwester von Kolbeinn Sigthorsson, stamme eigentlich aus Düsseldorf und sei wahnsinnig stolz auf ihren Bruder und sein Team, wie übrigens das ganze Land! Bäm!!

Und so ging das weiter: Die Begeisterung auf Island war groß - der Platz mitten im Zentrum der Hauptstadt auf dem man ein insulares Public Viewing aufgebaut hatte, konnte die Massen an Fußballfans gar nicht fassen, die abends kamen, um ihren Jungs die Daumen zu drücken gegen die Elf aus Österreich. 2:1 siegte Island gegen Austria, Reykjavik kochte und wir berichteten in die Heimat, dass auf der Insel ein neuer Vulkan brodele: Tausendfaches "Hu!" donnerte noch während des Spiels durch die Stadt. Und durch Frankreichs Arenen, wo es noch lauter wurde, als die Männer um Sigthorsson auch noch die Engländer aus dem Turnier schossen. Noch vor dem Abpfiff erneut ein Anruf aus der Mainzer Zentrale: "Wie lange brauchst du nach Island?"

Die Insel, ein Irrenhaus: Fanartikel und Trikots - ausverkauft

Mit dem Einzug der Isländer in die nächste Runde wuchs sich unsere Berichtsorder zu einer Mission aus: Zu viert und vollbeladen mit Übertragungstechnik, um sogar live aus Island berichten zu können, flogen wir zwei Tage später nach Reykjavik - gerade noch rechtzeitig, um die Jungs von Tolfan bei ihrer Abreise nach Frankreich zum Flughafen zu begleiten: Die ganze Insel hatte zusammengelegt, um so vielen Fußballfans wie möglich die Reise über den Atlantik zu ermöglichen.

Die parallel stattfindende Wahl eines neuen Staatspräsidenten wurde zur Nebensache. Aus Sorge, weil der überwiegende Teil der Wähler plötzlich auf Reisen war, erlaubte die Wahlleitung sogar die Stimmabgabe in Frankreich. Islands Fußball vor dem Match gegen die französischen Gastgeber an der Schwelle zur Sensation - die Insel ein Irrenhaus: Trikots, Fanartikel - ausverkauft. Wir hörten von Containern voller Ware, die eiligst nachgeordert worden waren und irgendwo im Hafen festhingen - Legende oder Realität? Neue Trikots jedenfalls kamen nicht mehr rechtzeitig vor Anpfiff ins Land.

Keine Chance gegen französische Raffinesse

Das Public Viewing war umgezogen - von dem kleinen zentralen Platz mitten in Reykjavik auf eine Straßenkreuzung vor dem prächtigen Glaspalast Harpa, Reykjaviks berühmtes Konzerthaus. Dieser Ort konnte die Massen gerade so fassen, zu Zehntausenden standen sie hier und versetzten sich mit ihrem Schlachtruf "Hu!" in Ekstase. Wenn so viele Menschen plötzlich ganz leise werden, um dann immer schneller in rhythmisches Klatschen und Rufen zu verfallen: Sowas macht Gänsehaut!

Nur eben leider nicht auf dem Rasen im fernen Frankreich - auf der Leinwand in Reykjavik sahen sie ihre Mannschaft untergehen. Französischer Raffinesse konnten sie selbst mit ihren gefürchteten Einwurfpässen nichts entgegensetzen. Der Traum von einem Halbfinale gegen Deutschland war ausgeträumt. Die Trauer war kurz, die Fans schüttelten sich und begannen sofort mit den Vorbereitungen für einen würdevollen Empfang der geschlagenen Helden.

Fortsetzung 2018?

Am folgenden Abend düste ein großer Jet im Tiefflug über Reykjavik, die Mannschaft erwies ihren Fans am Boden die Ehre, bevor das Team eine Stunde später in einem Buskonvoi durch die engen Gassen der Stadt fuhr. Über diese Fanparty berichteten wir sogar live im heute-journal. Den Straßenrand säumten zigtausende Fans - es erinnerte ein wenig an rheinische Karnevalsumzüge - nur mit weniger Alkohol. Der blieb auch in diesen Tagen des Ausnahmezustands auf Island fast unbezahlbares Luxusgut - was der Festtagsstimmung während der weißen Nächte um die Sommersonnenwende herum keinen Abbruch tat - es waren Tage friedlicher und ausgelassener Feste.Ein halbes Jahr fast ist das her, zur Wintersonnenwende bleibt es auf der Insel fast den ganzen Tag über dunkel - aber Islands Fußball nimmt bereits wieder Anlauf: Bei der Fußball-WM 2018 wollen sie ihr Sommermärchen fortsetzen. Gerne wäre ich dann auch wieder dabei.