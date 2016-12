von Thomas Reichart

Millionen Chinesen starben, nachdem die Kulturrevolution vor 50 Jahren begann. Denunzationen und Hinrichtungen waren an der Tagesordnung. Ein Trauma, das bis heute nicht aufgearbeitet ist, auch nicht von Zhang Hongbing. Er hat damals seine Mutter an das maoistische Regime verraten.

Es gab in diesem Jahr viele denkwürdige Momente und Begegnungen. Aber die Tage mit Zhang Hongbing werden mir besonders im Gedächtnis bleiben. Wir trafen uns kurz vor Mitternacht in einem Hotel, das abgelegen im Neubaugebiet einer Provinzstadt in Anhui lag. Zhang hatte den ganzen Tag über immer wieder sein Kommen angekündigt, um uns dann später wissen zu lassen, dass es noch ein bisschen dauere. Wir fragten uns schon, ob er unter Druck gesetzt wurde. Das wäre nicht ungewöhnlich.

In einer heute.de-Serie blicken die Auslandskorrespondenten zurück.

Mitten in der Nacht dann klopfte es an meiner Zimmertür und Zhang war da. Ein kleiner, untersetzter Mann Anfang 60 mit dicken Brillengläsern und zwei Plastiktüten voller Papiere in seinen Händen. Zhang wollte erzählen, jetzt gleich.

50 Jahre war es her, dass in China die Kulturrevolution begann, in der Mao zur eigenen Machtsicherung die Jugend aufhetzte gegen die Parteibürokratie, gegen angebliche Konterrevolutionäre. Über eine Million Chinesen wurden getötet. Ein Trauma, das bis heute nicht aufgearbeitet ist.

Zhang war 16, als er seine Mutter verriet

Thomas Reichart leitet das ZDF-Studio in Peking

Zhang war damals ein glühender Rotgardist, einer von Maos jungen, fanatisierten Truppen. Wir saßen im Hotelzimmer, die Kamera lief, die Lampen brannten, und es sollte jetzt um die monströse Tat gehen, die Zhang damals begangen hatte. Aber er konnte davon noch nicht erzählen. Es war inzwischen weit nach Mitternacht und Zhang kreiste um seine Familiengeschichte: seine Geschwister, seinen Vater und seine Mutter. Immer wieder seine Mutter. Der Mann, der so hektisch zum Interview gedrängt hatte, saß nun wie erdrückt in seinem Stuhl. Er begann, ein Lied zu singen, das sie ihm immer am Bett gesungen hatte. Dann weinte er.

Zhang war 16, als er seine Mutter verriet. Sie hatte es gewagt, Mao zu kritisieren. Für ihn, den Rotgardisten, war sie damit nicht mehr seine Mutter. Wie alle anderen hatte Zhang als Jungpionier ein Kinderlied gelernt: "Vater ist uns nah, Mutter ist uns nah, aber niemand ist uns so nah wie der Vorsitzende Mao." Zhang schrieb einen Brief, denunzierte seine Mutter. Ein Schauprozess, ein Todesurteil. Die Mutter wurde hingerichtet.

China verschweigt die Schrecken von damals

Zhang konnte das in dieser Nacht nicht frei erzählen. Er musste sich festhalten an seinen Notizen, an einer Art ausformuliertem Schuldbekenntnis, das er vorlas. Es wurde das längste Interview, das wir je hatten. Mehrere Stunden lang.

Es ist sehr ungewöhnlich, was in dieser Nacht passierte. Dass ein Täter von damals öffentlich bereut. Chinas allmächtige Partei sieht das nicht gerne. Sie glaubt sich in einer Linie mit Mao. Kritik an ihm ist Kritik an der Partei und bedroht die eigene Macht. Wo immer wir in den folgenden Tagen drehten, wurden wir beschattet von der örtlichen Stasi, von Männern mit Regenschirm und Herrentäschchen. China verschweigt die Schrecken der Vergangenheit. Und so bleibt jemand wie Zhang alleine mit seiner furchtbaren Tat, die er als Jugendlicher beging.

Am Ende unseres langen Interviews fragte Zhang mich, ob ich ihn verstehen könne. Aber eigentlich war die Frage eine andere: Ob wenigstens ich ihm vergeben könne.