Video Populisten an der Macht in Polen

von Natalie Steger

Polens nationalkonservative Partei PiS hat den Flugzeugabsturz von Smolensk zum Symbol stilisiert, als Grundlage für eine Verschwörungstheorie gegen Polen. Und sie macht damit Politik. Da überrascht es nicht, dass die komplette Staatsspitze zur Premiere des Films Smolensk erscheint.

Was für ein Einstieg in den neuen Job, das neue Berichtsgebiet. Der erste Termin – und die nationalkonservative Staatsspitze Polens marschiert auf dem roten Teppich vorbei. Der Herr Staatspräsident, die Frau Premierministerin, diverse Minister, geladene Gäste - Wow. Und das, obwohl hier nicht Obama oder so empfangen wurde. Nein, die polnische Spitzentruppe geht gemeinsam ins Kino!

Quelle: ZDF

Klare Sache: Hier musste es um mehr als um teambildende Maßnahmen für die Regierung gehen. Denn wann schon würden in Deutschland Merkel plus Kabinett und Gauck zusammen ins Kino gehen?

Ein Flugzeugabsturz als Identitätssymbol

Es war der Tag, an dem im Warschauer Nationaltheater der Film "Smolensk" uraufgeführt wurde. Der Flugzeugabsturz von Smolensk ist jedem Polen ein Begriff. Am 10. April 2010 stürzte Lech Kaczynski, damals Staatspräsident Polens, mit seiner Frau und hochrangigen Militärs und Landesvertretern auf dem Weg ins russische Smolensk ab. Nach dem Absturz stellte die polnische Untersuchungskommission fest: das Wetter war miserabel, die Crew unter Druck. Ein Unfall.

Natalie Steger leitet das ZDF-Studio in Warschau

Aber der Zwillingsbruder von Lech, Jaroslaw Kaczynski will dennoch nicht an einen Unfall glauben. Sein Bruder sei gefallen, ein Märtyrer. Er lässt eine Anschlagstheorie im Raume stehen. Die Russen könnten es gewesen sein, am Ende vielleicht sogar die Russen mit den politischen Gegnern im eigenen Land - eine Verschwörung gegen die nationalkonservative PiS Partei, die seit Ende 2015 die Regierung stellt. Smolensk ist zum Symbol der PiS und ihrem nationalkonservativen Übervater Jaroslaw Kaczynski geworden.

Smolensk - Ein Film für Verschwörungstheoretiker

Und jetzt hatte Kaczynski auch seinen passenden Film: "Es ist eine Freude, dass es diesen Film gibt. Viele Polen und nicht nur Polen, denn der Film wird auch anderswo gezeigt, werden das sehen. Der Film sagt einfach die Wahrheit", sagt er nach der Premiere. Denn der Film hat geliefert – ganz im Sinne der Verschwörungstheoretiker.

Im Film sieht man eine Explosion an Bord. Journalistin Nina soll über das Unglück berichten, stolpert dann aber über Dutzende Ungereimtheiten. Zitate aus dem Trailer: Ein Informant: "Jemand hat an zwei Stellen die Bremsleitungen durchgeschnitten." Nächster Informant: "Die Wahrheit kennen die Amerikaner, sicherlich die Geheimdienste anderer Länder auch, doch sie schweigen." Noch ein letzter: "Ein Kameramann, der als erster am Unglücksort eingetroffen ist und die ersten Bilder gedreht hat, ist in Moskau gestorben."

Der Film stellt nicht den Anspruch, ein Dokumentarfilm zu sein, verfehlt aber seine Wirkung nicht. "Für mich bleiben keine Fragen: Das war ein Anschlag", sagt Zuschauer Ryszard Markowski. Für Maria Przybysz-Piwko ist es "ein wichtiger Film, er ist vor allem ein Dokumentarfilm". Und ein Priester in Soutane nach dem Kinobesuch: "Der Film ist aufgebaut mit den Worten des Herrn: Als meine Schüler lernt ihr die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch erlösen."

Natürlich haben wir auch bei denen nachgefragt, die nicht zur Premiere geladen waren, wie Pawel Deresz. Auch seine Frau, damals Abgeordnete der Sozialdemokraten, stürzte 2010 ab. "Gemäß der Partei-Führung der PiS haben in Smolensk nur der Präsident und seine Gattin ihr Leben verloren", sagt er, "dieser Mythos hält die PiS am Leben. Hätte es Smolensk nicht gegeben, wäre die Regierungspartei nicht so populär."

Loyalität gegenüber der PiS zahlt sich aus

An jedem 10. eines Monats seit dem Absturz, also an jedem Monats- nicht nur am Jahrestag, gedenkt Jaroslaw Kaczynski öffentlich seines Bruders und nutzt dieses Gedenken gleichzeitig für politische Reden. Smolensk soll im kollektiven Bewusstsein der Polen bleiben.

Noch ein Phänomen zeigt sich bei "Smolensk", dem Film. Loyalität wird mit Pöstchen belohnt. Die Hauptdarstellerin von "Smolensk" ist die Lebensgefährtin eines Cousins von Jaroslaw Kaczynski, die nebenbei auch noch für einen PiS-Europaabgeordneten arbeitet und außerdem als "Hauptspezialistin" beim Staatsfernsehen tätig ist.

Der Umgang mit dem tragischen Ereignis von Smolensk und der Film darüber stehen exemplarisch für die Mission der Nationalkonservativen für Polen. Eigene Wahrheiten suchen und vor allem – so die Ansage: Mehr Patriotismus im Land. Kultur und Geschichtsschreibung sollen dahingehend neu ausgerichtet werden. Und so wundert es in Polen kaum einen mehr, dass die gesamte Staatsspitze ins Kino stapft, wenn ein Actionfilm Premiere hat. Denn es geht ja um was ganz Großes.